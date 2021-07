SETROI consigue más de 1000 clientes y se afianza en el sector Emprendedores de Hoy

sábado, 31 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

SETROI ha logrado diseñar una estrategia de posicionamiento efectiva que permite acelerar el crecimiento de la visibilidad de sus usuarios y es por esa razón que hoy en día han logrado incrementar su cartera de clientes a 1000.

Es bien sabido que si un negocio no es visible en la web es muy poco probable que pueda llegar a sus clientes potenciales, ya que son millones de personas las que diariamente se mantienen conectadas a la red. Eso es lo que SETROI ha logrado generar para sus clientes, un posicionamiento efectivo en los motores de búsqueda.

El éxito de SETROI No solo basta con que una empresa cuente con una estrategia de redes sociales o una página web optimizada, también es necesario ser mencionado para lograr una mejor indexación. SETROI plantea un sistema que analiza resultados, tendencias y parámetros que le permiten crear una mejor estrategia de posicionamiento para sus clientes.

SETROI ha logrado deducir las búsquedas diarias en cuanto a productos o servicios específicos de sus clientes para así plantear una estrategia que se enfoque a los arquetipos de los usuarios ideales. Esta oportunidad le permite a SETROI generar la confianza necesaria para que sus usuarios confíen en sus estrategias, es por esa razón que incrementan día a día su cartera de clientes y recientemente han llegado a los 1000 clientes.

Sus servicios cubren las necesidades de la selección de temática que corresponde a las búsquedas que hacen los usuarios en el área correspondiente, un equipo de periodistas redacta el contenido a publicar bajo una detallada estrategia de contenido, y una vez aprobado por el cliente, comienza la fase de difusión en los medios digitales, destacándose así entre la competencia.

Todos pueden contratar SETROI No hay un modelo de empresa específico que se beneficie de la web, todos los sectores pueden hacerlo, lo que se diferencia es el tipo de estrategia que se debe emplear. Por este motivo, SETROI ofrece diferentes planes que cubren las necesidades de cualquier cliente a la hora de ser mencionados en periódicos o medios digitales, con costes ajustados a su presupuesto y precios muy competitivos.

El mayor beneficio para sus clientes es la visibilidad inmediata de su web, además de la credibilidad que les ofrece el ser mencionados en distintos portales informativos digitales.

De esta manera, SETROI ha logrado posicionarse en lo más alto del mercado, debido a que sus estrategias logran captar la atención de los buscadores en las diferentes web de sus clientes, dándole la relevancia que necesitan y atrayendo un mayor número de clientes potenciales.

