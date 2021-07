La terapia de constelaciones familiares realizada por Graciela del Campo Vara Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:40 h (CET)

Una persona puede experimentar a lo largo de su vida una variedad de situaciones negativas que generan problemas para avanzar, crecer y evolucionar en distintas áreas como puede ser la espiritual, sentimental y financiera.

Muchas personas se preguntarán: ¿Por qué sucede esto? Desde la mirada sistémica de las Constelaciones, las personas están unidas por un hilo invisible a la historia de sus ancestros y repiten todo aquello que ellos no han sanado por lealtad familiar.

¿En qué consisten las Constelaciones Familiares? Desde la óptica de las Constelaciones Familiares, todo lo que sucede tiene su origen en un desorden familiar. Es decir, las personas cargan con el destino de sus ancestros por amor ciego y en su vida se repite todo aquello que no sanó, que se ocultó como un secreto familiar o con la vida de aquella persona que fue excluida del sistema por haber hecho algo deshonroso. Es una forma de hacer visible esa historia para que, al fin, se ponga orden y se incluya con amor a todos los miembros de la familia.

La buena noticia es que gracias a esta terapia, una persona puede liberarse de los bloqueos familiares inconscientes que le están impidiendo disfrutar de una vida consciente, plena y libre, ya que como aseguró Bert Hellinger, creador de este método: “1 Constelación Familiar equivale a 100 terapias”. ¿Por qué dijo esto? Muy sencillo: en una sesión se puede conocer el origen de ese asunto o conflicto.

Graciela del Campo Vara, facilitadora de Constelaciones Familiares y formadora, utiliza las Constelaciones para ayudar a las personas a colocarse en el lugar que les corresponde poniendo orden en el sistema familiar para liberarse de las heridas abiertas del pasado, ya que estas se reflejan como problemas emocionales, de pareja, procesos de crisis, duelos, problemas económicos y hasta enfermedades.

El poder transformador de las Constelaciones Familiares Los desequilibrios o conflictos que se producen en la vida, en el día a día, a veces son una señal de que hay algo en el pasado que no ha sido superado o solucionado. Como asegura Graciela del Campo Vara: “Todo es perfecto tal y como es”. Es decir, todo lo que sucede llega a la vida para enseñar algo que no se hubiera podido ver de otra forma y para abrir los ojos y solucionarlo. Gracias a las Constelaciones Familiares, se puede trabajar en estos bloqueos inconscientes identificando su origen y sanando la historia familiar de la persona.

Graciela, terapeuta sistémica y holística, ayuda a sus clientes a averiguar de forma específica cuál es el origen familiar inconsciente de su herida, mostrándoles la realidad de lo que sucede y no lo que ellos creen que pasa. En Constelaciones todo se ve en el campo. No se realizan interpretaciones, ni hay opiniones, sino que el facilitador se convierte en un traductor o canal para transmitir la información de lo que está sucediendo y que así esa persona pueda liberarse del peso de esa mochila con la que lleva tiempo cargando.

El proceso de este trabajo es profundamente revelador y transformador. Graciela acompaña a las personas en este camino y es quien les facilita las herramientas necesarias para avanzar, evolucionar en su vida, alcanzar un despertar espiritual, sanar heridas emocionales y encarar con esperanza, paz y entusiasmo cualquier proceso que estén atravesando para conseguir esa vida que tanto desean. Además, también ofrece formación especializada para quienes quieran aprender a utilizar la herramienta de las Constelaciones Familiares para ayudar a otras personas a transformar sus vidas. Ella misma asegura: “Hemos venido a este mundo para ayudar”.

Las Constelaciones Familiares son muy beneficiosas para que una persona pueda liberarse de las cargas o bloqueos inconscientes en su vida y que así pueda volver a mirar a su vida habiéndole dado el sitio que le corresponde a cada uno de sus ancestros dentro del clan familiar. En definitiva, sanar la historia es imprescindible para tener una vida ordenada y feliz.

Solucionar los desórdenes del pasado mediante Constelaciones Familiares Graciela del Campo Vara cuenta con más de 17 años de experiencia como facilitadora de Constelaciones Familiares y otras disciplinas e instruyendo en distintas herramientas de transformación personal a más de 1500 estudiantes. El éxito de sus cursos se debe a los amplios conocimientos que posee de los postulados de Bert Hellinger, como Doctora en Medicina Tradicional China y su amplia formación en otras terapias holísticas.

La misión de Graciela del Campo Vara es ayudar a las personas a transformar sus vidas y por eso brinda una formación online de Constelaciones Familiares. Es un curso, pero a Graciela le gusta definirlo como “un viaje de transformación de 14 meses en el que transformarás tu vida y aprenderás a utilizar una potente herramienta para ayudar a los demás”.

Al finalizar esta formación (que ya va por la tercera edición 100% online), todos los alumnos tendrán las habilidades y conocimientos para ser consteladores y ayudar a sus clientes en sus procesos de autodescubrimiento, ya que este curso cuenta con talleres prácticos, acompañamiento constante y supervisión.

En conclusión, el método de Constelaciones Familiares de Graciela del Campo Vara no solo es efectivo para trabajar los problemas o conflictos de sus clientes, sino que, además, mediante su programa de formación online de Constelaciones Familiares lo aprenden sus alumnos para autodescubrirse, ayudar a sus familiares o trabajar como consteladores y acompañar a otras personas a tener la vida que tanto desean y merecen.

