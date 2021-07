Alfombra Clara o Alfombra Oscura: como elegir y acertar, según Alfombras Susana Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 17:18 h (CET) A la hora de comprar una alfombra para el hogar las opciones son múltiples. Un error muy común es fijarnos solo en el tamaño de la alfombra, pero no en su color o en su material, siendo estos factores muy importantes para conseguir una armonía en los espacios y darles personalidad propia Si se quiere comprar una alfombra nueva tienes que tener en cuenta que las alfombras para casa no solo influyen en la estética, si no también en la regulación de la temperatura o en la percepción de las dimensiones del espacio. Por eso, una de las primeras preguntas que se deben hacer es ¿es mejor una alfombra clara o una alfombra oscura?

¿Dónde poner alfombras?

Dependiendo del lugar que tengas en mente decorar tienes que pensar si se prefiere una alfombra infantil, donde destacará especialmente la importancia de una limpieza fácil, si es una alfombra para salón… el ponerla en una habitación o en otra determinará sustancialmente sus tonos, teniendo en cuenta que una alfombra clara es más difícil de limpiar.

Alfombra clara: ventajas y desventajas

Una alfombra clara no tiene por qué ser blanca, también puede ser una alfombra gris claro, en tonos pastel, amarillos o azules poco marcados… El abanico de posibilidades es muy amplio.

Las ventajas de una comprar una alfombra clara son varias, dan sensación de amplitud y combinan muy bien con una amplia gama de estilos de muebles. Sin embargo, una de sus principales desventajas es que dan una sensación de frío o poca calidez.

Las alfombras claras aportan luz, ya que esta rebota contra ellas e iluminan la estancia, por ello, en puntos donde la luz es escasa se recomienda este tipo de alfombras. También es buena idea si los techos son bajos.

Por otro lado, dan una sensación de mayor amplitud, por lo cual también es buena idea integrarlas usarlas como alfombras pasilleras, especialmente si los pasillos son estrechos, como alfombras para baños…

Respecto a la sensación de frío, puede ser una ventaja dependiendo de la situación de la vivienda, es decir, si está ubicado en una zona muy calurosa una alfombra clara dará una sensación de mayor confort en los días de verano. También son buenas alfombras para suelos de madera.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las machas en una alfombra clara, o la suciedad, se disimula peor y necesitaran por tanto una limpieza más recurrente. Recuerda que limpiar alfombras no siempre es una tarea fácil, y más en ciertos materiales.

Alfombra oscura: ventajas y desventajas

Las alfombras oscuras tienen ventajas y desventajas opuestas a las alfombras claras, y es que son más cálidas, dan menos luz y disminuyen visualmente los espacios.

Si una vivienda o un espacio tiene demasiada luz donde, por ejemplo, leas, veas la televisión o trabajes, conviene tener presente el nivel de luminosidad de la estancia para evitar malestares físicos como el dolor de cabeza. En estos casos comprar una alfombra en tonos oscuros será perfecto para absorber parte de esta luz.

Por otro lado, una alfombra oscura dará una mayor sensación de calor, ideal para viviendas frías o ubicadas geográficamente en los puntos más al norte del país, o incluso en habitaciones orientadas hacia el norte. Las alfombras oscuras hacen que se retenga el calor contra el suelo durante todo el día.

Un punto negativo de las alfombras oscuras es que estrechan o hacen más pequeñas las estancias, sin embargo, volviendo al punto anterior, un espacio más pequeño genera un espacio de calidez en climas fríos, especialmente en habitaciones con tonos muy claros. Son unas adecuadas alfombras para suelos de baldosas.

Por último, las manchas en alfombras oscuras son más imperceptibles que en alfombras claras y no se tendrá que preocuparte por quitar manchas de alfombras.

Alfombras para perros y alfombras para niños

Elegir una alfombra cuando hay niños o perros complica un poco el tema. Lo ideal es una alfombra donde las machas no se noten y tampoco los pelos de la mascota.

Por ello, se recomienda buscar tonos medios: alfombras grises, alfombras marrones… O incluso alfombras estampadas o de muchos colores son perfectas para camuflar los contratiempos. Si se quiere comprar alfombra infantil se debe tener en cuenta estos requisitos.

Elegir una alfombra es difícil, por eso lo mejor es que primero pienses cuál es el objetivo de la misma y en que estancia la más a colocar. Por último, recuerda que los colores afectan a las emociones y es importante saber identificar las necesidades; los colores cálidos ayudarán a concentrarnos, y los tonos más cálidos como el azul ayudarán a encontrar la calma y el relax.

