Vida después de la vida, los valores de la ecología en la moda representados por la fabricación ética de CUOR3 Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:01 h (CET)

La empresa CUOR3 ofrece un gran catálogo de gafas de sol con diseños y calidad única con la finalidad sustentable de que el planeta también pueda seguir embelleciéndose a través de sus creaciones naturales. Actualmente, la tendencia, la sostenibilidad, la fabricación ética y la ropa ecológica son términos que pueden ligarse de manera fácil.

Estilo sustentable Las gafas ofrecidas por la empresa eco amigable se adaptan a cualquier estilo y personalidad, así cualquier persona que esté interesada en lucir a la moda mientras cuida el planeta tiene la posibilidad de hacerlo sin dejar a un lado la manera en la que suele vestir y combinar accesorios. Las gafas de sol de CUOR3 son las únicas gafas biodegradables y plantables que existen en todo el mundo.

Los lentes son orgánicos y poseen polarización con protección UV400 CAT3, además de ser un material contra arañazos. Estos lentes de triacetato de celulosa de nueva tecnología son ligeros y resistentes, sin dejar de proporcionar una visión clara eliminando el 98% de los rayos ultravioleta para proteger la vista de quien los utiliza.

Además de adaptarse a cualquier estilo y tener variedad de formas, tamaños y colores, las gafas de CUOR3 también resultan accesibles para cualquier persona; y es que por tan solo 30 euros se puede obtener un accesorio lleno de estilo, calidad y que ayuda a salvar el planeta con sus materiales reciclados.

Gafas fabricadas a partir de biomateriales CUOR3 es un proyecto que no busca simplemente comercializar un producto, sino ayudar al planeta y embellecerlo mientras que las personas disfrutan haciéndolo. Es por esto que deciden no solo crear un producto de alta calidad, sino un producto que contribuya a la industria ecológica.

El cuerpo de las gafas está fabricado a base de biomateriales, que se obtienen de los desechos agrícolas y posidonia oceánica obtenida de la limpieza de las playas del Mediterráneo que encapsulan las diferentes semillas.

Al haber semillas dentro del material de las gafas, se le da otra vida al producto y así cuando haya cumplido su función como un accesorio de moda se biodegradará en la tierra para generar una planta que ayude a embellecer y salvar el planeta, además de promover el reciclaje para seguir salvando la naturaleza y crear cosas nuevas.

El objetivo de CUOR3 es evitar la creación de un producto que posteriormente irá a la basura, un objeto que contamina y daña el planeta Tierra, para reemplazar este hecho con una práctica habitual de reciclaje y conciencia ecológica que ayude a reducir las emisiones de CO2 y la cantidad de residuos que se generan diariamente. Proteger la vista cuidando al Planeta.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Cómo utilizar la jarra alcalinizadora de cristal de Alcavida Julieta Gil: el centro especializado en microblading en Terrassa Kaeso: cosmética natural, ecológica y profesional para el cuidado de la piel Filtro de ducha terapéutico Alcavida HEBA: curso de Experto en Coaching Integral