Filtro de ducha terapéutico Alcavida Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:34 h (CET)

El filtro de ducha terapéutico de Alcavida es un producto diseñado para crear agua pura y beneficiosa para la salud del usuario. Esto es posible gracias a un sistema que elimina todas las impurezas del agua.

Su carácter terapéutico se debe a los componentes que posee, ya que, además de eliminar los metales pesados del agua, contiene minerales alcalinos que aportan vitamina C. Esta propiedad permite que el agua tenga características antioxidantes que cuidan la salud de la piel equilibrando su pH y respetando las pieles más sensibles.

Filtro de ducha terapéutico de Alcavida El agua utilizada en la ducha contiene distintas impurezas que pueden afectar a la salud y a la piel de las personas. Por esta razón, la empresa Alcavida ha desarrollado un filtro de ducha que incorpora la última tecnología disponible para la purificación del agua y la absorción del cloro. Esto se logra gracias a los componentes con los que ha sido fabricado, los cuales logran eliminar de forma efectiva todos los metales pesados que se encuentran en el agua para crear agua pura y limpia que ayuda a mejorar la salud de la piel y el cabello de las personas. Además, su instalación es sumamente sencilla gracias a la rosca universal que posee.

Una vez instalada, el usuario podrá sentir los beneficios de ducharse con agua libre de impurezas, adquiriendo todas las ventajas de un spa, pero en su propio hogar.

Comprometido con el cuidado de la piel y medioambiental El filtro terapéutico de Alcavida, producto diseñado en España, es cuidadoso y respetuoso con el medio ambiente, ya que su diseño purificador elimina el cloro, los metales pesados y cualquier residuo orgánico que se encuentre en ella a través de minerales 100% naturales. Esto evita que la piel de los usuarios absorba toxinas que puedan causar picores y resequedad en la piel o el cuero cabelludo, hidratando, tonificando y limpiando la piel. Además, con su uso es posible ahorrar hasta un 50% de agua, contribuyendo a su conservación y a un futuro más sostenible. El filtro está compuesto por una capa de minerales alcalinos que aportan vitamina C, conocida por sus propiedades antioxidantes que combaten los efectos dañinos que los radicales libres ejercen sobre las células y promueven la producción de colágeno en todo tipo de pieles. Como resultado, el usuario tendrá una piel más saludable y brillante.

Tanto el filtro terapéutico como cualquiera de los otros productos fabricados por la marca Alcavida se pueden adquirir de manera muy sencilla accediendo a la web del fabricante. La compra se realiza de forma online y el producto llega entre uno o dos días.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.