3 Sixty Kite School Tarifa, la escuela de kitesurf que ofrece cursos para principiantes y avanzados en Tarifa Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:06 h (CET)

Entre los deportes extremos acuáticos más con más popularidad en las costas de Tarifa, en la Provincia de Cádiz se encuentra el kitesurf. En este deporte el surfista se sujeta a un cometa que actúa como propulsor, mientras se desliza sobre las olas en una tabla.

3 Sixty Kite School Tarifa es una escuela con más de 10 años de experiencia dedicada a la formación de estudiantes en el kitesurf, tanto para principiantes como para avanzados, y que además se caracteriza por ser una de las pocas en el sector en ofrecer cursos de kitesurf de todos los tipos y en todos los niveles.

Cursos disponibles todos los días del año El kitesurf es un deporte que combina agua y viento para crear una experiencia única sobre las olas, razón por la que su popularidad continúa en aumento con el paso del tiempo en las zonas costeras con mucho viento. Tal como su nombre lo indica, se trata de una actividad en la que se surfean las olas sobre una tabla, con la diferencia de que la persona está sujeta por medio de un arnés, a un cometa que al elevarse con el viento, sirve de tracción para impulsar la tabla hacia donde el surfista la dirija. De allí su nombre kitesurf, pues “kite” traducido del inglés significa “cometa”.

En la escuela 3 Sixty kitesurf en Tarifa se forman a personas de todas las edades en el kitesurf, se realizan cursos los 365 días del año. Además, los horarios son variados, para que los interesados puedan asistir y formarse en el que más les convenga o se adapte mejor a sus necesidades y ofrecen alquiler de equipo para garantizar mayor comodidad.

Un curso adaptado a cualquier nivel de kitesurf El mundo del kitesurf avanza cada año, por lo que constantemente se van creando nuevas técnicas y nuevos materiales de última generación para la práctica de este deporte, de manera que siempre hay algo nuevo que aprender. Es por eso, que los formadores profesionales de esta escuela, además de ser expertos y estar certificados en el método IKO de nivel 3, se mantienen un paso adelante con los nuevos avances en el deporte. Esto les permite poder impartir una enseñanza de calidad para todos los niveles de kitesurf, es decir, desde principiantes hasta avanzados. Ellos se encargan de elegir las condiciones más favorables, para que sus estudiantes aprendan y avancen de manera segura. Para principiantes, los cursos consisten en Upwind y cambio de dirección, Freestyle old school, Freestyle new school y Waveriding basic. Para avanzados, los temas se centran en cursos prerrequisitos para certificación internacional, AITC Asistente Monitor, MFA primer auxilio e ITC curso monitor.

La escuela de kitesurf en Tarifa garantiza en sus cursos calidad, profesionalidad, compromiso, experiencia y una excelente organización para la enseñanza de este deporte.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.