Tener una vida saludable con diabetes es posible gracias al centro de educación Di Sugar

jueves, 29 de julio de 2021, 14:28 h (CET)

Al menos 460 millones de personas padecen de diabetes a día de hoy, una de las enfermedades más comunes que existen. La patología acarrea una serie de cambios negativos para los pacientes. De todos modos, contar con el acompañamiento y asesoramiento necesario puede llegar a mejorar significativamente la calidad de vida de la persona afectada. Di Sugar es un centro en Alcorcón especializado en ayudar a los pacientes y a sus familiares a entender la diabetes como una enfermedad que, a pesar de no tener cura, no impide a los pacientes disfrutar de una vida saludable.

Mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de la educación En primera instancia, la diabetes es una enfermedad un tanto aterradora y difícil de sobrellevar, ya que supone un importante reto físico y psicológico para la gran mayoría de los que la padecen. Es importante que los pacientes entiendan que aunque la enfermedad no tiene cura, es posible controlarla y vivir con ella sin complicaciones.

Sin embargo, la mejor forma de lidiar con la diabetes es aprender todo lo posible sobre la misma. Es por ello que brindar la información necesaria al paciente para que sepa con qué limitaciones debe vivir y qué herramientas debe emplear para minimizar el impacto de dichas restricciones. Persiguiendo este objetivo, el centro Di Sugar se encarga de impartir formación integral a personas con diabetes, a partir de actividades que ayuden al paciente a adquirir conocimientos para lidiar con la enfermedad de manera más fácil, minimizando así la dependencia emocional con la misma para lograr llevar un estilo de vida sano.

Expertos en la formación en diabetología Di Sugar cuenta con un amplio catálogo de cursos y talleres, diseñados para orientar y acompañar a los pacientes en el proceso de búsqueda de un estilo de vida saludable. La modalidad de los cursos puede variar según la necesidad del paciente, y pueden ser presenciales, a través de videollamada o incluso utilizando un aula virtual especial. Además, enfocan estas formaciones en 4 grandes bloques formados por la educación, la alimentación, el deporte y la psicología, todos ellos necesarios para tener el control de la enfermedad y adquirir buenos hábitos que permitan una vida óptima.

El arduo trabajo de Di Sugar se ve reflejado en el gran número de personas que acuden al lugar regularmente para encontrar la orientación necesaria para lograr vivir una vida saludable a pesar de la enfermedad.

