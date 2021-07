AleaSoft: Máximos históricos de producción solar fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica, conjuntamente con la eólica, son fundamentales en la transición energética en España. En el caso de la solar fotovoltaica, el resultado de su implementación está registrando récords y durante el verano de 2021 continúa haciendo historia La explosión de la tecnología solar fotovoltaica no tiene marcha atrás en el mercado eléctrico español. La reducción de los precios de los paneles fotovoltaicos y el reconocimiento de la gran oportunidad de inversión que representa, han hecho que en los últimos años se dispare el crecimiento de esta tecnología de generación renovable.

Recientemente, el 29 de junio de 2021, se rompió el récord de producción diaria fotovoltaica en España, registrando 88,2 GWh. Si se observa la producción diaria de los últimos años, resulta evidente que actualmente se está en plena revolución fotovoltaica. El auge fundamental se observa a partir de 2020, aunque desde fechas tan tempranas como 2018, desde AleaSoft ya se anunciaba que esta tecnología sería la líder de la transición energética en España.

Pero la producción fotovoltaica no ha roto récord solamente en la producción diaria. El mes de mayo de 2021 fue el mes con mayor producción hasta la fecha, con más de 2,3 TWh de energía producida. Por otra parte, el mes de junio de 2021 fue el mes con mayor producción diaria promedio, con un registro de más de 75,3 GWh de media diaria. Y todo apunta a que el actual mes de julio de 2021 romperá ambos récords nuevamente.

Estos titulares de nuevos máximos históricos no dejarán de aparecer. Cada mes se continúa instalando nueva capacidad de generación fotovoltaica y su producción se irá haciendo notar cada vez más. Según datos de REE, en este mes de julio que ya casi termina se han instalado 533 MW más de fotovoltaica, el crecimiento mensual más importante desde noviembre de 2019. Gracias a toda la nueva capacidad instalada, la potencia fotovoltaica en el sistema eléctrico peninsular asciende ya a más de 12,7 GW.

La gran penetración que está teniendo esta tecnología en España se debe en buena medida a la firma de PPA. España es uno de los territorios europeos más atractivos para estos contratos, y los PPA han resultado una herramienta clave para el éxito de la fotovoltaica.

