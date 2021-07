Carfinder 24: la web donde anunciar ilimitadamente coches de segunda mano

Vender es una habilidad que no todas las personas poseen, pero a veces es una tarea a la que se debe recurrir si se quiere cambiar de vehículo y obtener uno nuevo. Muchas empresas se ocupan de vender coches a precios muy bajos, o bien venden coches de ocasión a precios desorbitados.

Por eso, Carfinder 24 es la opción ideal para encontrar coches de segunda mano a un módico precio o vender el automóvil antiguo ahorrando dinero y tiempo de una forma muy sencilla.

Coches de segunda mano y ocasión con las mejores condiciones Carfinder 24 entiende lo complicado que puede resultar vender un vehículo de segunda mano o buscar otro que esté en buenas condiciones, que se adapte al presupuesto y a las necesidades del cliente. Por esta razón, su plataforma resuelve cada una de las dudas de aquellos que estén en esa situación para que se vuelva una experiencia fácil de ejecutar y que arroje los resultados deseados.

Por lo general, quienes buscan vender su antiguo coche lo hacen para recuperar parte de la inversión que realizaron en la compra aportando reparaciones y mejoras para el vehículo. Por otro lado, quienes buscan adquirir un coche de segunda mano lo hacen para ahorrar un poco de dinero, ya que acudiendo a un concesionario el precio asciende debido a los gastos de las instalaciones, empleados, documentación y pagos de impuestos.

Es más sencillo, tanto para el vendedor como el comprador, establecer un acuerdo en el coste final del vehículo cuando se utilizan plataformas de venta como Carfinder 24 porque desde el comienzo se establece un precio junto con las características del vehículo. De esta forma, se evitan las situaciones de regateo y las preguntas sobre el producto que puedan resultar tediosas o confusas.

Al exponer el vehículo en el sitio web, los compradores podrán conocer más sobre la trayectoria del mismo, su capacidad, los kilómetros recorridos, entre otros aspectos. Además, también podrán conocer de forma más específica algunas características que posea el coche y que el vendedor particular no llegue a conocer. Toda esta información se fija desde el principio para que no se dé pie al engaño y los clientes pueden tener plena confianza en lo que compran y tramitarlo de forma segura.

Carfinder 24, en el caso de los clientes particulares, ofrece la posibilidad de anunciar un coche gratuitamente. En cambio, para los vendedores profesionales, ofrece un pack low cost de 30 euros más IVA, lo que les permite anunciar los coches de forma ilimitada colocando un banner publicitario para captar clientes en la portada de la página web y en redes sociales.