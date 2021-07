Renovación de la vivienda: nuevas tendencias, por JAV Construcciones y Rehabilitaciones Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 13:30 h (CET) La funcionalidad, la sostenibilidad y la luminosidad se convierten en elementos esenciales de la nueva forma de vivir La renovación de la vivienda es uno de los proyectos a los que casi todo el mundo ha tenido que enfrentarse al menos una vez en su vida. El objetivo de las reformas integrales no es sólo dar un nuevo aspecto a la casa, una apariencia renovada y más moderna, sino también personalizar el espacio. De hecho, renovar significa crear un hogar que satisfaga plenamente las necesidades. La casa se convierte en una expresión del estilo de vida y de gustos personales.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el sector de las reformas integrales? Una nueva forma de vivir el hogar

Una nueva forma de vivir el hogar

El cambio de época que ha experimentado la sociedad desde principios del año pasado, tras la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, ha revolucionado los hábitos y el estilo de vida.

Por ello, los hogares también han sufrido una serie de transformaciones para adaptarse a los cambios de los nuevos hábitos. El hogar, por ejemplo, ya no es sólo un lugar para relajarse y vivir la vida cotidiana, sino que se ha convertido en mucho más.

Lugar de trabajo : El trabajo inteligente ha llevado el trabajo directamente a los hogares y, por lo tanto, ha surgido la necesidad de dedicar un espacio del hogar a la oficina. Ya sea una pared o una habitación, el hogar se ha convertido en un lugar de trabajo.

: El trabajo inteligente ha llevado el trabajo directamente a los hogares y, por lo tanto, ha surgido la necesidad de dedicar un espacio del hogar a la oficina. Ya sea una pared o una habitación, el hogar se ha convertido en un lugar de trabajo. Espacio para el bienestar . Si no se puede prescindir del gimnasio y no se quiere renunciar al ejercicio, existe la posibilidad que habilitar un espacio en la casa dedicado al bienestar físico y mental.

. Si no se puede prescindir del gimnasio y no se quiere renunciar al ejercicio, existe la posibilidad que habilitar un espacio en la casa dedicado al bienestar físico y mental. Espacio abierto . Los jardines, las terrazas y los balcones nunca antes habían sido una extensión de los hogares y, por tanto, una parte integral de la vida cotidiana.

. Los jardines, las terrazas y los balcones nunca antes habían sido una extensión de los hogares y, por tanto, una parte integral de la vida cotidiana. Un lugar para compartir. La reducción de los momentos de compartir al aire libre ha llevado a una disminución de la convivencia en lugares distintos al hogar. Una vez más, la única forma de reunirse con los más allegados es en casa. Por lo tanto, la reforma integral del hogar debe tener necesariamente en cuenta estos cambios. Por ello, la vivienda debe ser una expresión de esta nueva forma de vivir los espacios.

Funcionalidad

Ante estos cambios que se han expuesto, la reforma de la vivienda pretende crear espacios multifuncionales. En otras palabras, como ya se ha dicho, el hogar se ha convertido en un espacio innovador donde se pueden realizar múltiples actividades.

Por eso, quienes optan por la reforma integral de la vivienda lo hacen para disponer de espacios funcionales, en los que se pueda tener todo lo necesario para vivir mejor y compartir diferentes experiencias: trabajo, relax, convivencia.

Luz

La necesidad de limitar las oportunidades de ocio en el exterior también ha hecho que sea aún más importante disponer de espacios luminosos en el interior de la vivienda. Por ello, la renovación de la vivienda tiene como objetivo crear espacios aireados y luminosos. ¿Cómo se crean habitaciones luminosas y ventiladas? Para dejar entrar la luz y crear la sensación de espacios más amplios y aireados, se rompen las barreras innecesarias.

Por ejemplo, se eliminan las paredes entre la cocina y el salón. El concepto de espacio abierto, en el que se eliminan las divisiones entre las distintas zonas de la casa, cobra aún más importancia. Pero también hay que sustituir las puertas o los marcos de las ventanas que dejan pasar la luz. Por ejemplo, en las reformas de las fachadas las puertas clásicas están siendo sustituidas por sistemas de vidrio con puertas correderas que eliminan las barreras y dan una sensación de mayor profundidad a los ambientes.

Sostenibilidad

Otro aspecto importante de la renovación es la elección de materiales innovadores que pretenden reducir el impacto medioambiental. De hecho, la sostenibilidad es una de las tendencias de este 2021. La emergencia sanitaria ha contribuido a una mayor concienciación sobre los problemas medioambientales. Una nueva conciencia que se centra en la búsqueda de materias primas reciclables y naturales.

Los materiales

¿Cuáles son los materiales que mejor combinan la durabilidad, el diseño y la sostenibilidad medioambiental? Hay una serie de materiales de moda que se utilizan mucho en la renovación.

Madera . Completamente natural y procedente de cultivos certificados, la madera es una de las protagonistas. No sólo los muebles, sino también los suelos y las paredes de madera. En general, se prefiere la madera en la coloración más clara, inspirada en los países escandinavos. La madera tiene muchas propiedades que la hacen perfecta para cualquier hogar , desde un piso en la ciudad hasta una casa de campo. Resistente, aislante y reciclable, la madera hace que el hogar sea cálido y acogedor .

. Completamente natural y procedente de cultivos certificados, la madera es una de las protagonistas. No sólo los muebles, sino también los suelos y las paredes de madera. En general, se prefiere la madera en la coloración más clara, inspirada en los países escandinavos. , desde un piso en la ciudad hasta una casa de campo. Resistente, aislante y reciclable, la madera . Mármol . Más caro y refinado, el mármol vuelve a ser uno de los materiales más populares en la actualidad. Resistente, natural y reciclable, se utiliza para decorar las paredes, como mueble o como revestimiento. Se utiliza menos para los suelos porque haría que la casa fuera fría y poco acogedora.

. Más caro y refinado, el mármol vuelve a ser uno de los materiales más populares en la actualidad. Resistente, natural y reciclable, se utiliza para decorar las paredes, como mueble o como revestimiento. Se utiliza menos para los suelos porque haría que la casa fuera fría y poco acogedora. El vidrio . Grandes ventanales para dar cabida a la luz , pero también hay cristales de colores o decorados para dar un toque de estilo a la vivienda.

. Grandes ventanales , pero también hay cristales de colores o decorados para dar un toque de estilo a la vivienda. Materiales innovadores obtenidos mediante el reciclaje, por ejemplo, de latas de metal o botellas de plástico, pero también de la transformación de otras materias primas naturales. También se prefieren los materiales naturales para el diseño de interiores. Por ejemplo, se eligen tejidos como el cáñamo, el yute, el algodón, el lino y el terciopelo. El tejido hacen sentir más cerca la naturaleza.

Colores

En cuanto a la elección de los colores de moda, las soluciones más populares van del azul al amarillo, pero tampoco faltan los tonos claros y las referencias a la naturaleza con la elección, por ejemplo, de estampados florales para utilizar como tapicería o elementos de decoración como alfombras o sábanas.

Renovaciones populares

Entre las reformas más populares, además de la creación de espacios abiertos y la eliminación de pasillos, está la creación de un segundo baño o, si no se puede hacer por falta de espacio, una ampliación del existente. Como se ha indicado, la gente pasa más tiempo en casa y la necesidad de espacio privado para la familia también aumenta.

