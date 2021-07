¿Por qué son tan importantes los regalos de empresa?, por DALKON Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 13:36 h (CET) Hoy en día, la competencia entre empresas ha aumentado considerablemente, sobre todo con la aparición de los negocios online. Ser visible por el público es un objetivo que se ha vuelto cada vez más difícil y requiere una buena estrategia de marketing Una de las técnicas de marketing para posicionarse en el mercado de forma eficaz y económica es promocionar el negocio con regalos promocionales con el logotipo de la empresa.

Según varios estudios, los regalos de empresa son el medio publicitario más impactante y rentable para las empresas.

Actualmente, se está sometido a una sobrecarga de información, hasta el punto de que muchas formas de publicidad se perciben como molestas e intrusivas. En cambio, los regalos personalizados se perciben como un regalo y no como una publicidad intrusiva. Tienen la misma función que las campañas publicitarias:

Mientras el cliente utilice el regalo promocional, siempre tendrá a la vista el nombre de una empresa o el mensaje que se transmite.

¿Cómo elegir los regalos promocionales más adecuados?

Para dejar un bonito y valioso recuerdo: los regalos promocionales siempre han sido un mercado floreciente, y en los últimos años han crecido gracias a las tecnologías de red.

Internet es el reino en el que se mueve toda actividad, especialmente en lo que se refiere al marketing: hay muchos portales en la red que dan a los usuarios la oportunidad de configurar y crear ellos mismos regalos publicitarios de todo tipo y adecuados para todas las ocasiones. Regalos que pueden servir para sorprender, fidelizar y crear curiosidad al público.

El regalo: un símbolo de aprecio, cuidado y afecto

Al pensar en momentos importantes de la vida, como un cumpleaños, Navidad, una boda, una graduación, etc., se relaciona siempre con recibir o hacer un regalo.

Pero, ¿por qué existe esta tradición? Porque se quiere hacer tangible un momento importante: el objeto físico recuerda el momento vivido.

Un regalo promocional es un gesto de aprecio que una marca tiene por los clientes, un gesto de agradecimiento y de fidelidad. Y por eso los regalos promocionales se diferencian de otros tipos de detalles: los regalos de empresa son un mensaje de gratitud que tiene una forma tridimensional que el cliente puede saborear, tocar, ver, oler, oír, etc.

Los regalos personalizados ofrecen una solución de marketing para empresas que pasa a ser realmente propiedad del cliente.

Los regalos de empresa tienen un poderoso impacto social porque cuando se ofrece un regalo a un cliente o cliente potencial, éste tiende a querer corresponder trabajando con la empresa, comprando los productos o contratando los servicios.

La importancia de invertir en regalos promocionales

Si se desea competir con otras empresas del sector, hacer avanzar el negocio y generar más ingresos, es muy recomendable invertir en regalos promocionales por diferentes motivos:

1. Aumentar la visibilidad de la marca

El regalo personalizado con el logotipo y un mensaje será siempre y continuamente visible, no sólo para la persona a la que se entregue, sino también para todas las demás que entren en contacto con él.

La exposición de la marca será será fácilmente recordada:

A 8 de cada 10 consumidores les gusta recibir regalos promocionales.

Al 96% le gustaría saber con antelación cuándo las empresas distribuyen regalos promocionales.

Las personas recuerdan cuándo y dónde recibieron un regalo promocional.

De ellos, el 84% muestra que lo disfrutó y están dispuestos a hacer negocios con la empresa que se lo proporcionó.

Son capaces de recordar la empresa que se lo dio hasta 24 meses después de recibirlo.

Además, si el regalo promocional es valorado, puede aportar por sí solo a la empresa altas referencias. 2. Aumentar el reconocimiento y la fidelidad a la marca

Cuanto más único y original sea el regalo, más lo recordará el público. Además, los clientes contentos y satisfechos se convertirán en fieles clientes y mostrarán con gusto un artículo de una marca especifica.

3. Aumentar el sentido de pertenencia

Regalar artículos personalizados a los empleados y compañeros de trabajo (como una bolsa para el portátil, un pendrive u otro material de oficina) les hará sentirse parte del equipo y les motivará.

Además, es importante recordar que un empleado satisfecho hablará bien del trabajo y, por lo tanto, de la marca a sus familiares y amigos.

4. Son una atracción natural

Si se tiene un stand en una feria o evento, ofrecer regalos promocionales creativos y originales atraerá a más personas al stand, desviándolos de los stands de los competidores.

5. Aumentar el prestigio y mejorar la imagen de marca

Los regalos promocionales son útiles para añadir valor a una marca. Dependiendo de la elección del regalo se puede comunicar un mensaje determinado, como el de una empresa de alta tecnología si regala productos de alta tecnología y última generación, o el de una empresa sensible al medio ambiente si elige regalos reciclables o hechos con material reciclado.

Estas herramientas, por lo tanto, permiten a la empresa actuar sobre la percepción que el público tiene de ella: sirven para reforzar la identidad y mejorar la imagen de la marca, definiéndola y diferenciándola de la competencia.

6. Una inversión asequible

La publicidad a través de regalos de empresa es asequible incluso para las pequeñas empresas. El truco consiste en elegir los mejores regalos de empresa (por ejemplo, bolígrafos, tazas, llaveros, pendrive, bidones personalizados, agendas, etc.)

Regalos promocionales: una trayectoria que no pasa de moda

A lo largo de los años, se han creado varios regalos promocionales icónicos que se han distribuido en campañas de marketing y que siguen "funcionando" para la marca.

Aquí algunos ejemplos:

El inimitable coche en miniatura de Ferrari, el coche de Fórmula 1 en miniatura de la legendaria marca.

El legendario vaso de Coca Cola, que actualmente se utiliza y está presente en casi todos los hogares.

Y, por último, el merchandising de moda de Red Bull, que sigue siendo utilizado por los deportistas. Una amplia gama de regalos de empresa

¿Quién no ha ido alguna vez a una tienda u otro negocio, quizás para pedir presupuestos e información, y ha recibido un regalo como un bolígrafo, un llavero, un bloc de notas o cualquier otro producto de utilidad con el logotipo de la empresa impreso?

Se trata de una forma inteligente de promocionar una marca, los regalos de empresa son eficaces en las campañas publicitarias y en la era del marketing. Los regalos promocionales personalizados son la mejor manera de promocionar un nuevo producto, servicio o marca.

Incluso en términos de presupuesto, ya que los regalos de empresa son una forma de promoción absolutamente barata con un considerable retorno de la inversión.

Promover una imagen con regalos

Ofrecer regalos promocionales es un motivo para las empresas que necesitan o quieren promover la imagen y aumentar la reputación y el conocimiento de una marca.

Dar regalos y obsequios a los clientes, tanto a los fieles como a los nuevos, son una buena opción para dejar una buena impresión en ellos:

Es importante que los productos elegidos sean de uso cotidiano, para que quienes los reciban estén realmente interesados en utilizarlos constantemente y, a cambio, promocionar una marca.

Estas son algunas de las razones por las que las empresas actualmente eligen la publicidad mediante regalos promocionales, para poder transmitir un mensaje de forma absolutamente eficaz y, en general, económica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mañana comienza el clasificatorio europeo para el Campeonato de TFT: Juicio final Schaeffler refuerza su negocio de servicios en la división industrial AleaSoft: Máximos históricos de producción solar fotovoltaica Angelini Pharma y Lumira Ventures lanzan el Fondo Angelini Lumira Biosciences (ALBF) Los cargadores portátiles más vendidos este 2021 por Cargador.pro