Los cargadores portátiles más vendidos este 2021 por Cargador.pro Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 13:42 h (CET) Los cargadores portátiles también llamados baterías externas son unos dispositivos con una batería recargable que se utiliza fundamentalmente para extender la batería de un dispositivo Los cargadores portátiles son la mejor solución para aquellas personas que están constantemente viajando o simplemente que no tienen corriente de luz para cargar su móvil cuando lo necesitan. Estos cargadores se podrán llevar siempre encima se vaya donde se vaya. Además, muchos de ellos ocupan muy poco espacio y pesan muy poco para que todavía sea más cómodo su transporte.

Existen una gran variedad de cargadores portátiles:

A ADDTOP

Este cargador tiene una carga de alta velocidad gracias a la potente salida PD de 18 W y QC. Además, la batería puede proporcionar una carga de 18 W al dispositivo móvil.

Tiene una gran capacidad ya que tiene una alta capacidad de batería de 26800 mAh que garantiza un gran ahorro de energía, por lo que el móvil puede cargarse hasta 8 veces antes de tener que cargarlo.

Además, este cargador es especialmente ligero y cabe en cualquier bolsillo. Tiene una pantalla LCD inteligente que es ideal ya que está diseñada para mostrar el estado de la batería restante.

Se adapta al cargador USB C de 18 W para cargar la fuente de alimentación durante 5 horas o menos.

Ockered Power Bank

Esta batería externa tiene una capacidad de 10000 mAh que puede cargar un X 3 veces. Es perfecta para personas viajeras o para personas que pasen mucho tiempo fuera.

Constan con unas protecciones de seguridad inteligentes que proporcionan una posible sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecarga y cortocircuito.

Este cargador portátil tiene dos puertos de salida, un USB de alta velocidad que se carga 2 veces más rápido.

Contiene una luz LED que se instala frente a la batería externa. La carga restante se muestra en 4 niveles por lo que es muy fácil de manejar.

Pxwaxpy Power Bank

Esta batería externa inalámbrica tiene 33800mAh de capacidad que puede cargar un dispositivo móvil al menos 6 veces en una misma carga. Incorpora un chip inteligente que protege los dispositivos contra la sobrecarga y la sobredescarga.

Admite carga rápida de 5W, 7,5W, 10W y 15W. Además, está equipado con 5 salidas que puede cargar 5 dispositivos simultáneamente.

Charmast Mini

Esta batería externa tiene una gran capacidad de 10400 mAh pero su peso es tan solo de 190g y el tamaño es de 9,05 x 6,2 x 2,2 cm, así que, es fácil de transportar y llevar en cualquier bolsillo.

Es compatible con 2 protocolos de carga rápida QC y PD y permite cargar cualquier dispositivo 3 veces más rápido que los cargadores convencionales.

Tiene un puerto USB C bidireccional y dos puertos de salida USB que permite cargar 2 dispositivos.

La elección de los cargadores portátiles o baterías externas dependerán de las necesidades de cada persona ya que existen diferentes tamaños y potencias de carga. Si es para una persona que viaja mucho lo ideal es escoger un cargador el cual pueda realizar varias cargas, por el contrario, si se requiere para un uso diario lo ideal es hacerse con un cargador más pequeño que se pueda llevar en cualquier parte sin un gran peso.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mañana comienza el clasificatorio europeo para el Campeonato de TFT: Juicio final Schaeffler refuerza su negocio de servicios en la división industrial AleaSoft: Máximos históricos de producción solar fotovoltaica Angelini Pharma y Lumira Ventures lanzan el Fondo Angelini Lumira Biosciences (ALBF) Los cargadores portátiles más vendidos este 2021 por Cargador.pro