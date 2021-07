Uniite Travel revoluciona el concepto de viajar por el mundo con grupos reducidos con intereses comunes Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 11:42 h (CET) Uniite Travel crea un sistema avanzado e inteligente que determina el grado de afinidad existente entre los viajeros y los destinos ofertados Las cuatro modalidades exclusivas de Uniite Travel permiten diseñar itinerarios que se adecúan a cada tipo de viajero

Los viajes en grupos reducidos permiten maximizar la calidad del servicio ofertado a cada usuario Uniite y aplicar todas las medidas relativas al Covid-19

Uniite Travel sólo ofrece la posibilidad de reservar viajes en los que el cliente tenga una afinidad mínima del 70%

El viajero podrá conocer los destinos con mayor afinidad y los datos básicos de los participantes del viaje, así como las notas de coincidencia entre usuarios o aficiones Uniite Travel es un nuevo concepto de negocio centrado en diseñar viajes de forma 100% personalizada para cada tipo de viajero y en grupos reducidos. Con un avanzado sistema de compatibilidad consiguen determinar el grado de afinidad de cada participante con todos los posibles destinos, con el fin de brindar a cada uno el itinerario que más se adecue en forma y contenido a sus gustos. Cada viajero podrá conocer los datos básicos del resto de participantes del viaje, así como una breve descripción de los distintos perfiles y podrán ver una fotografía de cada uno.

El objetivo de la compañía es ofrecer a cada persona viajes específicos según sus gustos y aficiones, y que puedan compartirlo con viajeros afines a ellos. Uniite Travel proporciona la máxima calidad en cada viaje, cuidando todos los detalles y seleccionando servicios y proveedores de muy alta calidad que se ajusten a cada viaje y a cada viajero.

Uniite travel diseña itinerarios de forma individualizada para cada cliente, la empresa ofrece la opción de contratar sus servicios a través de su página web http://www.uniitetravel.com.

Viajar en grupos reducidos con la máxima afinidad

Una de las principales premisas de la compañía es organizar viajes en grupos reducidos, con un número máximo de 18 participantes, de forma que el tamaño del grupo no sea un obstáculo para la movilidad en el destino y, también, puedan aplicarse todas las medidas necesarias para minimizar los riesgos del Covid-19.

Este modelo de negocio presenta un avanzado sistema absolutamente disruptivo en el mercado del turismo. El algoritmo desarrollado es capaz de calcular el grado de afinidad de cada participante y su adecuación con los programas ofertados. Además, la compañía impulsa su actividad alineándose con el turismo sostenible, tratando de reducir el impacto medioambiental en cada itinerario ofertado.

Por último, Uniite cuenta con un equipo humano donde prima la profesionalidad y la experiencia de más de 20 años en el sector vacacional para ofrecer al cliente los mejores servicios.

Un sistema para calcular la compatibilidad entre viajeros

La compañía ha desarrollado un inteligente algoritmo matemático que determina la compatibilidad de cada viajero con los itinerarios ofertados dentro de cada exclusiva modalidad. El grado de afinidad es una cifra exacta que determina la avenencia de cada viajero con los programas ofertados y el resto de los participantes.

El sistema analiza toda la información recogida de cada usuario relativa a edades, tipo de compañía preferida, gustos personales y otras aficiones, y selecciona entre la oferta, el viaje más apropiado con la compañía más idónea. Tan sólo ofrece la posibilidad de reservar viajes en los que el cliente tenga una afinidad mínima del 70%. Cada usuario podrá conocer los destinos con mayor afinidad y los datos básicos de los participantes del viaje, así como las notas de coincidencia entre los usuarios o las aficiones sobresalientes.

Los datos recogidos por el algoritmo de Uniite son de absoluta confidencialidad y son únicamente destinados a calcular el grado de afinidad, por lo que la información obtenida no se compartirá con empresas terceras en ningún caso.

Cuatro modalidades existentes

Para ofrecer mayor exclusividad, la compañía ofrece cuatro modalidades de viajeros, excluyentes entre sí, y organizadas en grupos reducidos para garantizar un entorno adecuado en cada itinerario. Los destinos ofertados varían de una modalidad a otra, considerando las necesidades de cada tipo de viajero y adecuándose a ellas, pues no es lo mismo viajar solo, en pareja o con amigos.

En la modalidad ‘Singles’ se podrá viajar solo o acompañado de un amigo. En esta categoría, la compañía diseña viajes para solteros en los que se fomente la interrelación de los participantes, independientemente del lugar de destino y tipo de viaje.

La modalidad ‘Friends’ está destinada a aquellos grupos de amigos que quieran realizar un viaje y conocer otros grupos con los que tengan en común gustos e inquietudes.

En la categoría ‘Couples’ se diseñan itinerarios específicos para todo tipo de parejas. La finalidad es que salgan de la rutina disfrutando los mejores hoteles, restaurantes y destinos del mundo.

En la categoría ‘Familias’, que estará disponible a partir del próximo mes de Octubre, son viajes exclusivamente para familias con hijos de la misma franja de edad, con destinos especialmente ideados para los menores de edad y que puedan disfrutar tanto como los adultos durante todo el 2022.

Uniite Travel es una nueva forma de entender las vacaciones, con un concepto innovador que ha revolucionado el sector turístico y que ofrece la posibilidad de elegir el destino y las personas con las que se desea viajar para que la experiencia sea plena y se adecue a cada tipo de viajero.

Contactar con Uniite Travel. Se puede encontrar más información en la web https://www.uniitetravel.com/ o a través de los perfiles sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

