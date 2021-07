La palabra más recurrente

Hay actos que alumbran más que faros en una noche oscura de tormenta. Hace semanas quise invitar a una gente a pasar unos días de vacaciones en Obón. Y puse lo siguiente en una página Web: “El día 14 de agosto, sobre las 17:00, quiero irme a Obón (Teruel), para pasar una semana de vacaciones. Me hospedaré en el albergue de "La Marisica". Esa semana son las fiestas del pueblo. Mi idea es: si el tiempo lo permite, las ganas me acompañan y el vovid-19 lo consiente, ir todos los días de senderismo y por la tarde noche, salir a disfrutar de las fiestas del pueblo. Estaré encantado de tener compañía en mis excursiones, pero si alguno quiere hacer otras cosas en Obón en esos días, está en su libertad. Podéis estar los días que queráis. Es necesario que llaméis lo antes posible para reservar plaza pues, como son las fiestas, seguramente habrá mucha gente en el pueblo”.

Ésta persona fue la primera que contestó. –María Ángeles:” A mí me gustaría ir el 14 por la mañana para volver el 16 que es festivo. De momento si no hay cambio. Hay para ir al rio Martin y al rio Cabra, la cueva de Foradada y el parque cultural del rio Martin. ¿Por qué no se sale el sábado por la mañana para aprovechar mas el tiempo? Pues yo preferiría ir a bañarnos al rio el sábado por la tarde que no andar con estos calores”. –Venancio:”

Hola, María Ángeles, para hacer lo que dices, necesitas llevar coche propio ¿Tú tienes coche? ” No”, " Entonces, ¿Qué quieres: tenernos a todos a tu servicio? Mejor será que no vengas". Bien, me surgen dos preguntas:" ¿hasta dónde tendría esta señora a su pobre exmarido?" Y la segunda:" ¿Alguna vez le llamaría machista?" Como es una palabra tan recurrente, es de suponer que lo haría...