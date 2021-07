Adecco busca 100 teleoperadores/as para la campaña estival en Valladolid Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 10:46 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, seleccionará a 100 teleoperadores/as para incorporarse a una reconocida empresa de Contact Center en Valladolid. La función de los empleados será la emisión de llamadas en los sectores de telecomunicaciones, banca y energía El auge del turismo estival unido a los mejores datos sanitarios, con casi el 50% de la población española vacunada con una dosis, y con medidas de relajación como el fin del uso de mascarillas al aire libre o la ampliación de horarios para la hostelería, crea un escenario muy propicio para la recuperación y creación de empleo

Adecco prevé que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se experimente un incremento interanual en la contratación del 20,4%, que supone la firma de más de 1.243.000 contratos en nuestro país. Castilla y León será la sexta autonomía que más empleo creará este verano, más de 75.600 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un incremento interanual del 14%, y Valladolid será la provincia castellanoleonesa que más contratos firmará, 24.000 (+15%)

Así, en este contexto, Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, está buscando a 100 personas para trabajar como teleoperadores/as e incorporarse a una reconocida empresa de Contact Center en Valladolid. La función de los empleados será la emisión de llamadas en los sectores de telecomunicaciones, banca y energía.

El proceso de selección y contratación de las 100 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, que se encargará de cubrir las vacantes. Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas dinámicas, enérgicas y con motivación que quieran desarrollarse y crecer profesionalmente en una empresa líder del sector con un gran equipo.

La misión de los empleados será la emisión de llamadas tanto a clientes potenciales como a personas que ya tengan contratado algún producto con la compañía.

Las personas que quieran acceder a la oferta deberán tener altas capacidades comunicativas y de escucha. Aunque no es necesaria la experiencia previa, se valorará positivamente la misma en puestos comerciales y en atención al cliente (hostelería, comercio, etc.)

Se requiere incorporación inmediata y disponibilidad de lunes a viernes en turnos de mañana y tarde. Adecco ofrece un contrato temporal con duración determinada para el periodo de la campaña, remuneración fija más interesantes comisiones por venta, en jornadas que van desde las 30 horas a las 39 horas semanales, y la posibilidad de teletrabajar.

Los perfiles seleccionados recibirán una completa formación inicial en la empresa previa a la incorporación, para facilitar la adaptación laboral.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse en la oferta a través de la página web de Adecco, www.adecco.es, o en el siguiente link:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/teleoperadora-comercial-no-necesaria-experiencia?ID=D56A9411B68A6EF66C09C90E7569B4CB&idOrigen=123&fbclid=IwAR1TaDxaEzK4ajoD_TNoR3PqynVPhJ1L72MT0DH6X6ci8ys-BDsGqQ8uXyA

