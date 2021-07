Econocom presenta un fuerte crecimiento de los resultados semestrales en el 2021 Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 10:26 h (CET) Aumento del resultado operativo corriente (ROC)1 hasta los 62,3 millones de euros (+40%) y aumento de la rentabilidad operativa hasta el 5,0% (+1,4 puntos). Un resultado neto de las operaciones continuas de 31,3 millones de euros, frente a los 5,8 millones de euros del primer semestre de 2020. Un aumento de la facturación del 1,7%2 impulsado por el buen ritmo de crecimiento de la división de Servicios y Soluciones Digitales (+7,7%2) que representa 2/3 de la facturación semestral El Consejo de Administración de Grupo Econocom se reunió el 21 de julio de 2021 y aprobó los estados financieros consolidados correspondientes al período finalizado el 30 de junio de 2021.

En este período, las actividades han experimentado los siguientes avances:

La cifra de facturación de las actividades de Servicios y Soluciones Digitales (DSS) ha alcanzado los 794 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,7%, impulsado por el dinamismo de sus dos líneas de negocio , Products & Solutions y Servicios , que han aumentado un 9,9% y un 3,7% respectivamente. En Products & Solutions, Econocom continúa beneficiándose a la recuperación económica de los países europeos y de la creciente demanda de soluciones digitales. Servicios sigue en buen camino con el aumento de los proyectos de mayor valor añadido. El ROC1 de DSS ha aumentado a 44,8 millones de euros (frente a 34,1 millones de euros en el primer semestre de 2020), lo que supone un aumento de la rentabilidad2 de hasta el 5,6% (+1,0 puntos).

(DSS) ha alcanzado los 794 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,7%, impulsado por el dinamismo de sus dos líneas de negocio y , que han aumentado un 9,9% y un 3,7% respectivamente. En Products & Solutions, Econocom continúa beneficiándose a la recuperación económica de los países europeos y de la creciente demanda de soluciones digitales. sigue en buen camino con el aumento de los proyectos de mayor valor añadido. El ROC1 de DSS ha aumentado a 44,8 millones de euros (frente a 34,1 millones de euros en el primer semestre de 2020), lo que supone un aumento de la rentabilidad2 de hasta el 5,6% (+1,0 puntos). La actividad de Technology Management & Financing (TMF) continuará con su transformación con la captación de nuevo talento comercial, a la vez que seguirá siendo más selectiva en cuanto a los contratos comerciales que se generan. En el primer semestre, el ROC1 de TMF ha alcanzado los 17,5 millones de euros (frente a los 10,3 millones del primer semestre del año pasado), es decir, un aumento2 de la rentabilidad del 3,9% (+1,8 pt). La cifra de facturación del 1er semestre alcanza los 446 millones de euros, un descenso del 7,5%. En total, el grupo ha facturado 1.239 millones de euros en el primer semestre de 2021, lo que supone un aumento del 1,7% en términos comparativos. Estos resultados se lograron a pesar de un contexto de dificultades de aprovisionamiento que provocaron retrasos en las entregas que afectaron a determinadas actividades.

El resultado Operativo Corriente1 (ROC) del Grupo ha aumentado significativamente hasta los 62,3 millones de euros frente a los 44,6 millones de euros del mismo periodo de 2020 (+40%3) y los 41,1 millones de euros del mismo periodo de 2019 (+52%3). La mejora de la rentabilidad se aplica a todas las líneas de negocio, que se han beneficiado del aumento de los márgenes comerciales y de los programas de reducción de costes puestos en marcha a partir de 2019.

Los gastos no corrientes netos han disminuido significativamente hasta los 7,6 millones de euros (frente a los 23,6 millones de euros del primer semestre de 2020), debido a la finalización del plan de transformación.

Como resultado, el resultado neto semestral de las actividades continuas alcanzó los 31,3 millones de euros, frente a los 5,8 millones de euros del primer semestre de 2020.

Tras tener en cuenta el resultado de las actividades no continuas, el resultado neto consolidado se sitúa en 30,1 millones de euros, frente a los 22,1 millones del primer semestre de 2020. Los 22,1 millones de euros incluían casi 19 millones de euros de plusvalías netas por la venta de operaciones no continuas.

Reanudación de la política de crecimiento externo con la adquisición de Trams

Con una estructura financiera reforzada y unos costes de explotación muy reducidos, el Grupo ha retomado una ambiciosa política de adquisiciones por línea de negocio y por país en 2021. Así, los objetivos seleccionados responden a una voluntad de desarrollo en zonas geográficas en las que el Grupo está fuertemente implantado para acelerar las sinergias entre las distintas actividades.

Econocom acelerará las adquisiciones dentro de su actividad de Servicios en Francia, en su actividad de Products & Solutions en Reino Unido y España, y en su actividad de Technology Management & Financing (TMF) en Francia y Alemania.

En este contexto, Econocom anuncia que el 20 de julio de 2021 ha adquirido una participación mayoritaria en Trams Ltd en el Reino Unido. Fundada en 1990, Trams es un reconocido actor en el sector de la distribución de TI gracias a sus asociaciones con Apple, HP, Lenovo y Dell.

Al reforzar la presencia del grupo en una localización geográfica fundamental, esta fusión con Trams encaja perfectamente con la estrategia del grupo de construir un portfolio global atractivo en torno a la distribución. También permitirá al desarrollo de fuertes complementariedades con las soluciones de financiación de activos digitales de TMF. La empresa emplea a 40 personas con sede en Londres y facturó 42 millones de libras en 2020.

Perspectivas

El grupo reitera su plena confianza en su capacidad para lograr un crecimiento sostenido en los próximos años. En septiembre presentará a la comunidad financiera con más detalle sus principales líneas de desarrollo de cara a 2022.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los cargadores portátiles más vendidos este 2021 por Cargador.pro Campaña de concienciación y formación para la accesibilidad digital ¿Por qué son tan importantes los regalos de empresa?, por DALKON Ocho pros y contras de construir o rehabilitar una vivienda para hacerla más sostenible, según Sto Renovación de la vivienda: nuevas tendencias, por JAV Construcciones y Rehabilitaciones