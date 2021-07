Kaeso: cosmética natural, ecológica y profesional para el cuidado de la piel Emprendedores de Hoy

Los cosméticos, en muchas ocasiones, contienen químicos que a la larga pueden resultar perjudiciales para la salud. En este aspecto, recae la importancia de optar por cosméticos de proveniencia natural y que no hayan sido testados en animales, lo que se conoce actualmente por la denominación cruelty free.

Una de las empresas que ha llegado para revolucionar la cosmética natural en España es Kaeso, que pone a disposición del cliente una línea de cosmética natural, ecológica y profesional para el cuidado de la piel.

La compañía dispone de una amplia gama de productos en los cuales se han utilizado los mejores ingredientes y extractos posibles, altamente reconocidos por los beneficios que aportan a la piel. Los cosméticos están formulados con ingredientes vegetales y naturales, son 100% veganos y se comercializan en envases reciclables. En Kaeso premian el cuidado de los animales, por ello son cruelty free y ninguno de los productos ha sido testado en animales. Toda la composición está libre de parabeno, aceite mineral, sulfatos, propilenglicol y cualquier químico agresivo.

Cosmética facial natural para un rostro saludable Las cremas faciales ecológicas Kaeso hidratan, rejuvenecen y protegen la piel sensible, grasa, seca o mixta, mediante la aplicación de limpiadores y tónicos naturales; fórmulas antiedad, hidratantes y exfoliantes; mascarillas y desmaquillantes. En el catálogo online, existen 39 productos con instrucciones específicas para conseguir un rostro saludable. Entre la amplia gama de productos, uno de los que destaca es la mascarilla de arcilla rosa, ideal para clientes con piel grasa o propensa al acné. Esta mascarilla reduce el enrojecimiento a la misma vez que mejora el aspecto general. Está enriquecida con granada, manteca de cacao y aceite de semilla de jojoba, además contiene extractos botánicos que ayudan a eliminar las impurezas, limpiando eficazmente la piel.

Otro de los productos cosméticos recomendados es el Kaeso Luxe Facial Serum, un tratamiento de fácil absorción, apto para el uso diario en todo tipo de pieles, formulado con extractos de origen natural que incluyen arándano, granada y mora. Este serum repone y optimiza la hidratación, estimula la renovación de la piel, restaura la luminosidad y produce una tez suave y uniforme.

¿Qué productos ofrece para el cuidado de los pies? Kaeso garantiza la frescura y suavidad de pies y piernas gracias a la acción efectiva de sus productos. La marca presenta un reparador de talones agrietados de plátano y menta que recupera la hidratación y flexibilidad de la piel; un pack de productos de pedicura, jabones y quitaesmaltes. Existen 12 tipos de productos que atienden a esta zona del cuerpo. La empresa ofrece también material para el cuidado del cuerpo y manos y aceites esenciales extraídos de plantas aromáticas para aromaterapia.

Los interesados en los productos de cosmética natural, ecológica y profesional para el cuidado de la piel de Kaeso podrán encontrar toda la variedad de productos en la página web. Miles de mujeres confirman la efectividad de la marca, que hidrata, elimina el exceso de células muertas acumuladas en la piel y reduce los signos del envejecimiento de manera visible.

