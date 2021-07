SETROI: publicar nota de prensa de empresa se consolida como la mejor técnica para posicionar una página web en internet Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Los medios de comunicación tradicionales han vivido un gran proceso de evolución desde sus principios, acentuándose esta transformación a lo largo de los últimos años. La prensa ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para seguir haciendo lo que sabe hacer: informar. Los periódicos en papel han dado paso a los portales y periódicos digitales, que resultan imprescindibles para mantenerse al día de múltiples informaciones.

Los periódicos digitales llevan actualmente a una de las formas más eficaces para posicionar una página web de una empresa. A través de publicar una nota de prensa de una empresa en numerosos medios y periódicos digitales, las compañías pueden mejorar en gran medida su posicionamiento web, apareciendo en los primeros resultados de búsqueda cuando los clientes busquen ciertas palabras clave en el motor de búsqueda de Google.

Actualmente, SETROI se postula como una de las grandes referentes dentro del sector del marketing digital, ya que ofrece a sus clientes un servicio de posicionamiento web a través de la publicación de notas de prensa en más de 100 portales web.

El posicionamiento web es clave a la hora de conseguir captar nuevos clientes Tarde o temprano, desde un emprendimiento local hasta una firma de renombre, necesitarán visibilidad en la red más allá de su propia web o redes sociales. Los periódicos digitales son la plataforma ideal actualmente para conseguir más visibilidad, pero cómo publicar, qué periódico seleccionar o cómo escribir, son algunas de las preguntas que pueden pasar por la mente de aquellos propietarios de empresas que quieren probar suerte con esta vía de posicionamiento web.

En el sector del marketing digital actual, ya hay empresas que ofrecen este tipo de servicio, que se alza como una de las maneras más eficaces para quien quiera mejorar su visibilidad en internet. En SETROI saben que más del 75% de los futuros compradores de un negocio buscan en internet antes de contratar un servicio o adquirir un producto, por ello, ofrecen al cliente un servicio de posicionamiento web que permitirá al cliente aparecer en más de 100 periódicos digitales. Tener visibilidad en los periódicos no solo genera más exposición, sino también más credibilidad, confianza y buena reputación.

Aparecer en más de 100 periódicos digitales Aparecer entre los primeros resultados de búsqueda en Google es un trabajo que necesita del conocimiento de un equipo de expertos, por esta razón, contar con los servicios de SETROI es una de las vías más recomendadas actualmente a la hora de mejorar la visibilidad en internet.

A partir de un estudio personalizado en las búsquedas que realizan los clientes potenciales, el equipo de SETROI selecciona aquellas temáticas y palabras clave más óptimas para posicionar un negocio. Tras seleccionarlas, el equipo de periodistas empieza a redactar los artículos entorno a la temática y palabras clave escogidas. Una vez el cliente haya aprobado los contenidos, estos serán distribuidos en hasta más de 100 periódicos y medios digitales. A través de la redacción de notas de prensa para las empresas, los clientes no solo podrán mejorar su posicionamiento web, sino que además podrán dar a conocer sus servicios y productos entre los clientes potenciales.

El modelo de SETROI permitirá a las empresas obtener cientos de nuevos enlaces a su sitio web para posicionar y ganar confianza por parte de los clientes. Dejar el trabajo de posicionamiento web a profesionales con conocimiento en el sector como los de SETROI es lo que realmente marcará la diferencia a la hora de llevar la empresa a lo más alto del sector.

