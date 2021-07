Los viajeros con efectos secundarios de la vacuna ya tienen un seguro de viaje que les cubra Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 09:18 h (CET) España ya ha vacunado con la pauta completa a más del 53 por ciento de la población. A pesar de estos avances son muchas las personas que tienen efectos secundarios por las inoculaciones que impiden realizar sus viajes. IATI Seguros cubre esta incidencia y amplía coberturas COVID-19 en todos los productos. Además lanza el nuevo ‘IATI Anulación Premium’ con fórmulas mejoradas de protección, como la cobertura de cuarentena médica obligatoria por contacto directo con un positivo España alcanza los 25 millones de personas vacunadas, es decir, más del 53 por ciento de la población tiene ya la pauta completa. A pesar de estos datos, todavía sigue siendo elevada la incertidumbre para muchos viajeros con respecto a sus ansiadas vacaciones. A los motivos ya conocidos que siembran dudas a la hora de plantear un viaje en tiempos de pandemia, ahora se suma la posibilidad de tener que suspender, parcial o totalmente, sus vacaciones por los efectos secundarios de las vacunas que impiden viajar por prescripción médica.

Esto unido a los meses estivales, los meses con más movimientos, ha provocado que este tema sea una nueva preocupación para los españoles cuando van a organizar sus escapadas, sobre todo, si hay que tomar un avión. Ante este panorama, IATI Seguros ha trabajado para cubrir esta posible incidencia en la cobertura opcional de anulación de todos los productos de asistencia en viaje.

Otra preocupación de los españoles en estos tiempos son las cuarentenas impuestas. Para ello, en todos los productos de IATI se cuenta con la cobertura de cuarentena por contacto directo con un positivo, siempre por prescripción médica, tanto como causa de anulación de viaje como una vez en destino donde, si por esta causa no se puede regresar del viaje en la fecha prevista, se cubren los gastos de hotel motivados por la prolongación de la estancia hasta 14 días, para cumplir la cuarentena.

Una vez más, IATI Seguros responde a las necesidades actuales y relacionadas con la COVID-19. “Ante la incertidumbre que estamos viviendo, el seguro de viaje se convierte en el mejor aliado para garantizar tranquilidad ante cualquier imprevisto”, añade Alfonso Calzado, CEO de la empresa. Todos los seguros de IATI ofrecen, además de estas novedades, pruebas diagnósticas PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización y repatriación tras la cuarentena.

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.

