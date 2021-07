Allianz Partners da un paso al futuro creando un ecosistema digital para viajeros Comunicae

viernes, 30 de julio de 2021, 04:02 h (CET) La compañía anuncia hoy el lanzamiento global de Allyz, una plataforma integral para ofrecer una experiencia de viaje perfecta Allianz Partners, la compañía líder mundial en Seguros y Asistencia, ha lanzado una plataforma digital que acompaña a los viajeros antes, durante y después de su viaje, con productos y servicios proporcionados por Allianz Partners, así como por otros proveedores de servicios de la industria.

Allyz integra una gran variedad de servicios accesibles a través de una única plataforma digital que permite tanto inspirarse, como simplificar la planificación de cualquier viaje:

Información del destino para descubrir itinerarios y experiencias, además de ofrecer información actualizada sobre la COVID.

para descubrir itinerarios y experiencias, además de ofrecer información actualizada sobre la COVID. Organizador de viaje (Travel Wallet) para guardar los detalles del viaje en la plataforma, añadir reservas de vuelos y recibir notificaciones con novedades e información importante.

para guardar los detalles del viaje en la plataforma, añadir reservas de vuelos y recibir notificaciones con novedades e información importante. Seguros de Viaje como coberturas por cancelaciones de viaje y asistencia médica.

como coberturas por cancelaciones de viaje y asistencia médica. Alertas de viaje con actualizaciones en tiempo real sobre seguridad y protección en destino.

con actualizaciones en tiempo real sobre seguridad y protección en destino. Compensación instantánea por retraso de vuelos Allyz registra automáticamente el retraso e inicia el proceso de reclamación del reembolso correspondiente. También gestiona en dicho caso el acceso gratuito a la sala vip del aeropuerto (zona ‘lounge’).

por retraso de vuelos Allyz registra automáticamente el retraso e inicia el proceso de reclamación del reembolso correspondiente. También gestiona en dicho caso el acceso gratuito a la sala vip del aeropuerto (zona ‘lounge’). Emma , asistente virtual de Salud la plataforma incluye servicios digitales de salud que permiten detectar síntomas de enfermedades, chatear con un doctor y acceder a teleasistencia médica.

, asistente virtual de Salud la plataforma incluye servicios digitales de salud que permiten detectar síntomas de enfermedades, chatear con un doctor y acceder a teleasistencia médica. Asistencia 24/7 El acceso a Allyz se puede hacer desde el siguiente link https://es.allyz.com/, y contempla un tipo de suscripción 'Freemium' que permite acceder a las distintas funcionalidades y servicios de la plataforma dependiendo del tipo de cuenta que disponga el usuario. El registro en la plataforma da acceso al usuario a un conjunto de valiosos servicios gratuitos, que puede completarse para mejorar la experiencia gracias a un paquete de servicios ‘premium’, o a la opción de pago por servicios adicionales.

La plataforma ya disponible en España y Alemania, se lanzará globalmente a lo largo de ese año y principios de 2022.

“Para Allianz Partners, la creación de Allyz supone un cambio en la forma de relacionarnos con nuestros clientes. La industria del viaje en un mundo post-Covid supone una transformación clara en la que los viajeros esperan más del sector, especialmente en lo relacionado con el bienestar y la seguridad. Este nuevo cambio de mentalidad hace florecer nuevas oportunidades para diferenciarnos, y al mismo tiempo, forjar relaciones a largo plazo, basadas en la lealtad y la confianza, con los consumidores”, destaca Lydie Hippon Darde, Directora de la Unidad de Nuevos Modelos de Allianz Partners.

Este nuevo ecosistema digital creado por Allianz Partners cuenta con los servicios de múltiples proveedores de servicios de viajes. Se trata de un nuevo modelo de negocio colaborativo en el que los usuarios disponen de todo lo necesario para planear y disfrutar de sus viajes. PriorityPass, Sitata, Flightright y Amadeus son algunos de los proveedores que ofrecen sus soluciones de planificación de viajes en Allyz.

“Hemos comenzado a anticipar cambios en el comportamiento de los consumidores y hemos desarrollado una nueva vía para acercarnos a los diferentes tipos de viajeros, incluso a los más jóvenes, que quizás no piensen normalmente en la protección y seguridad. A medida que los viajes se recuperan, nosotros estamos listos para acompañar a los usuarios con productos y soluciones que infunden confianza y brindan comodidad y protección. Allianz Partners tiene como objetivo convertirse en el compañero perfecto en la vida de las personas y esperamos lanzar soluciones similares en las otras líneas de negocio que trabajamos como son el de la Salud, Movilidad y Hogar”, dice Sirma Boshnakova, CEO de Allianz Partners.

Si se quiere descubrir Allyz, no dudar en visitar: https://es.allyz.com/

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com

Redes Sociales

Seguir en Facebook @AllianzAssistanceES

Seguir en Twitter @allianzassistES

Seguir en LinkedIn Allianz Partners España

Seguir en Youtube Allianz Partners España

Seguir en Instagram @allianzassistes

