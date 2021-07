Tequeños Aprada Gourmet: los mejores tequeños de Barcelona Emprendedores de Hoy

Toda la calidez y el sabor de la cocina venezolana están presentes en un aperitivo que no puede faltar a la hora de compartir con familia o amigos: el tequeño. Desde Barcelona, un grupo de emprendedores ha constituido la marca Aprada Gourmet para ofrecer unas 15 variedades de estos deliciosos palitos. El relleno tradicional es de queso fresco de vaca, aunque la imaginación permite innovar con ingredientes tanto salados como dulces.

Esta empresa dispone de productos frescos, de máxima calidad para que toda España y Europa disfrute con los tequeños y los otros platos típicos de Venezuela, como cachapas, empanadas, rellenos de proteínas entre los que destacan la carne mechada, el pollo y el cazón, además de la reina pepiada, una mezcla de aguacate con pollo y varias salsas, original de Venezuela.

Tradición con toques gourmet Los clientes pueden escoger sus sabores favoritos en un amplio catálogo de productos. El queso blanco fresco elaborado en Aprada es la estrella de los tequeños tradicionales, seguidos de los de queso con confitura de guayaba, los de cachapa y los de plátano macho con queso. Además en la carta se ofrecen los tequeños rellenos con Nutella, dulce de leche, papelón, carne mechada, bacón con queso gouda y, en homenaje a la cocina española, los de jamón serrano con queso manchego.

El equipo de Aprada Gourmet se encarga de distribuir estos palitos congelados, llenos de la sazón tradicional con toques gourmet que los hacen especiales, a mayoristas, supermercados y también a particulares. Los pedidos se entregan en un máximo de tres días a toda la península, garantizando la cadena de frío y una excelente atención. Los líderes de la empresa destacan la elaboración propia de la masa de trigo especial, hecha a partir de una receta ancestral basada en el uso de masa madre, la cual no absorbe el aceite al freír y queda crujiente por fuera y suave por dentro.

Expansión en puertas Ante la gran demanda que han tenido los tequeños de Aprada, como única empresa en ofrecer gran variedad de sabores, el equipo ha decidido abrir en el mes de septiembre una sede ubicada en calle Viladomat 183 Barcelona 08015, desde donde se podrán adquirir los tequeños fritos, para comer en el lugar o para llevar a casa.

El aperitivo más práctico, delicioso y original, que incluso puede convertirse en una comida o cena, está listo para inundar de sabor las cocinas de toda Europa, gracias a la visión, la dedicación y el amor con que Aprada Gourmet elabora sus tequeños y demás platos típicos venezolanos.

