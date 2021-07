TeamBigiz: hábitos saludables para cambiar la vida Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de julio de 2021, 18:36 h (CET)

Hay muchas personas que no saben cómo pueden llevar a cabo prácticas que contribuyan con su salud, como saber balancear correctamente las comidas, el tipo de entrenamiento físico que necesitan o conocer la combinación de rutinas de ejercicio adecuada. Mantener una serie de hábitos saludables es importante para mantener un buen estado físico y mental.

Para aclarar estas dudas y ayudar a las personas a desarrollar una vida más saludable, está Guillermo, un entrenador online y fundador de TeamBigiz, que hasta el día de hoy ha logrado ayudar a cientos de personas a cambiar sus vidas.

Cambios que contribuyen a transformar la vida Son muchos los aspectos personales que cambian en un individuo cuando este se encamina hacia una vida más saludable. Tanto es así que el desarrollo de un buen estado físico y mental ha demostrado tener un impacto positivo no solamente en la salud, sino también en la autoestima, la disciplina y la seguridad. De manera que una alimentación balanceada y saludable, sumada a un buen programa de entrenamiento físico, son hábitos que tienen el potencial de cambiar vidas.

Bajo este principio, Guillermo ha creado TeamBigiz con el fin de facilitar a las personas un programa de nutrición deportiva que les permita aprender a comer y a entrenar correctamente. Él es un entrenador online con más de 12 años de experiencia, cuya propia vida es testimonio de la transformación que se puede lograr con perseverancia, entrenamiento duro y un régimen alimenticio bien implementado. Esto le ha permitido ayudar a cientos de personas a transformar sus vidas, a través de su efectivo método propio.

Las ventajas de formar parte de TeamBigiz El éxito personal, tanto a nivel físico como en todos los demás, requiere de 3 pilares fundamentales, que son la disciplina, la confianza y la seguridad. Esto es específicamente lo que Guillermo ofrece a quienes se unen a su programa. Él da a las personas la posibilidad de cambiar su manera de vivir mientras se empoderan y se sienten cada vez mejor. De hecho, la filosofía de su metodología se basa en que el cambio de prácticas y la mejora del físico y de la salud son solo el principio de todo lo que puede emerger en una persona una vez que ha tenido el empuje necesario y creado los hábitos fundamentales para ello. Guillermo asegura que su método es diferente, ya que no consiste en solo una dieta y un entreno, sino que sus clientes podrán comer lo que prefieran gracias a su plan de comidas personalizadas, entrenarán correctamente, desarrollarán los músculos que deseen, y tendrán más energía y vitalidad.

Finalmente, en su cuenta de Instagram está el material audiovisual que muestra los excelentes resultados obtenidos de las personas que ya han apostado por los servicios del entrenador online Guillermo y TeamBigiz.

