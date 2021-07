Amor, alegría de vivir y aire caribeño impregnan la novela de Mateo Fernández Pacheco Martín,'Tagherot' Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 17:26 h (CET) El escritor lleva al lector a un recorrido por la historia antigua más desconocida y a la cotidianidad de La Habana actual Emiliano Caridad envía desde España relatos del mundo antiguo en todo su esplendor a Violeta, la hija de unos amigos y que reside temporalmente en La Habana, donde relata cómo es la cultura y las experiencias que está viviendo en esa Cuba risueña, recóndita y sorprendente. Esta es la premisa que utiliza el escritor Mateo Fernández Pacheco Martín en su novela Tagherot (editorial Tregolam).

El estilo natural y dinámico del autor provoca que el lector se traslade durante toda la novela a La Habana a través de los ojos de Violeta, mediante las descripciones tan detalladas de la cultura, las costumbres y la gente que la habita. Además, el hecho de que la historia esté narrada desde dos perspectivas tan dispares (Violeta en Cuba, con sus vivencias actuales, y Emiliano en España, mediante sus relatos de tiempos antiguos) provocan que la lectura sea muy amena y dota a la obra de una agilidad y originalidad presentes en cada una de las páginas que la componen.

"La experiencia fue compleja y muy estimulante, una vida nueva, diferente. Tagherot se desarrolla en su mayor parte en Cuba y está basada en hechos reales, pero sin mayor dramatismo. Creo que debe escribirse de lo que uno ve y de lo que siente, o de lo que ocurre a su alrededor; claro que la literatura miente, pero esa mentira es la esencia del relato. Los cinco años que viví en La Habana podrían ser los más felices de mi vida, eso es importante".

Violeta sumerge al lector de lleno en su vida cotidiana, mientras aprende sobre la ciudad a la que se ha mudado y conoce a personas con las que crea una bonita amistad, como con Patricia, una joven de quien se hace amiga en los primeros días de su estancia en Cuba, o un vínculo muy especial y diferente, como ocurre con el diplomático Tom, que posee una visión incógnita; Máximo, un hombre sereno y conformista con la vida, o Will, que robará el corazón de la joven. Cada uno de los personajes tiene voz propia y logran que los lectores se sientan identificados con ellos.

"La gente que está de paso se vincula mucho con las personas con las que coincide. Eso me dicen, y es verdad. Los personajes van y vienen, al final de la página o a la mitad, se marchan a su casa, no hay que dudar que tienen vida propia. Espero que todo el mundo se sienta identificado, y, si no es así, que imaginen qué otra persona sería ellos mismos en la novela. Yo me siento como un niño pequeño, inocente y curioso".

Tagherot es ese paso, desfiladero, puerto o puente por el que se logra cruzar a mundos, distintos y recónditos, mediante los que se intenta acceder a las claves de un universo inexplicable y de las confusas emociones humanas.

Con una atmósfera de vitalidad y de libertad, Mateo Fernández Pacheco Martín expone en su novela temas como el hogar, la familia, la amistad, el amor o la búsqueda de la felicidad, temas muy presentes en la actualidad y de vital importancia para el ser humano.

Tagherot es una obra verosímil, libre de tópicos y prejuicios, que cautivará incluso a los lectores más exigentes. La sapiencia con la que el escritor desarrolla la trama se refleja en unos personajes realistas que guiarán al lector en un recorrido por alcanzar la felicidad y la sensación que se siente cuando, a pesar de estar lejos de casa, se encuentra y se construye un verdadero hogar.

Los lectores aprenderán que las emociones se pueden comprender o incluso compartir, puesto que siempre están presentes, al alcance, aunque su gestión o aceptación todavía suponga un misterio.

"Lo importante es lo que nos conmueve del otro; después de todo, es otra persona. No sé si esto se refleja en el libro, pero intentarlo es un mérito".

Sin duda, una propuesta interesante, novedosa y enérgica que hará que el lector se pierda por las calles de La Habana o recorra la historia antigua más desconocida.

La novela de Mateo Fernández Pacheco Martín ya está disponible en las librerías online para todos los lectores que busquen una historia que les permita viajar y emocionarse.

