SunBahs: gafas de sol fabricadas con lentes CR39 y con lentes minerales

miércoles, 28 de julio de 2021, 20:24 h (CET)

Además de darle un toque de estilo a cualquier atuendo, las gafas de sol son un accesorio que nunca debe faltar, ya que protegen la piel facial y los ojos de los rayos de sol.

En España, la tienda SunBahs fabrica gafas de sol de la más alta calidad tanto para hombres como para mujeres, caracterizadas por su robustez y ligereza. Cada uno de los modelos está elaborado con lentes CR39 o con lentes minerales, que garantizan una alta calidad visual y protección ocular. En SunBahs, los clientes podrán adquirir su modelo de gafas favorito para cuidar sus ojos a la misma vez que marcan tendencia este verano.

SunBahs: la marca de gafas de sol que está en boca de todos La marca de gafas de sol SunBahs se ha convertido en la preferida de muchas personas en España, incluso de famosos del medio artístico tales como cantantes, actores, influencers, periodistas, etc.

Todos los modelos de gafas de sol que ofrece la tienda onlineson innovadores, sofisticados, cómodos, y lo más importante, de mucha calidad. Para la elaboración de los mismos utilizan materiales resistentes y duraderos.

Las gafas de sol de SunBahs están elaboradas con lentes CR39 polarizadas o minerales y filtro UV400 de categoría 3 para proteger la vista de los rayos ultravioleta y para eliminar los reflejos del sol.

Las gafas de esta reconocida marca se adaptan a cualquier tipo de rostro. Hay una gran variedad de modelos y colores a elegir para todo tipo de gustos: Ibiza, London, Río, Madrid o París entre muchos otros.

Las diferencias entre las lentes minerales y las CR39 Muchas personas se preguntan cuál es la mejor opción para la elaboración de las lentes ¿minerales o CR39? Para aclarar dudas, la tienda SunBahs acota algunas características de cada una para que cada persona, según su criterio, elija la que más le convenga.

Los principales beneficios de las lentes minerales, elaboradas principalmente a base de sílice y óxidos metálicos, es que son duraderas, resistentes a caídas y rayadas y que ofrecen muy buen rendimiento óptico.

Por otra parte, el CR39 es un polímero termoestable de origen orgánico que se ha vuelto ideal para la fabricación de las lentes para las gafas de sol. Las ventajas de las lentes CR39 son muchas. Una de las principales es su ligereza, característica que las hace cómodas. Además, son bastante resistentes a los golpes, de fabricación sencilla y adaptables a varios tipos de montura. Además, un aspecto muy importante es que ofrecen una gran calidad visual para cuidar la salud ocular.

Para visualizar los modelos de SunBahs se debe ingresar a la página web de la tienda. La persona que requiera de una asesoría de los expertos fabricantes de gafas de sol puede contactarlos rellenando un formulario o a través de WhatsApp. Gracias a SunBahs, la marca de gafas de sol que está causando furor este verano en toda España, mujeres y hombres podrán cuidar su vista al mismo tiempo que lucen un aspecto perfecto complementado el look del día con unas bonitas gafas de sol.

