Amor propio, empoderamiento y autoestima de la mano de la influencer Amanda Chic

miércoles, 28 de julio de 2021, 23:33 h (CET)

Aunque la frase “amor propio” suene como un discurso muy trivial, la realidad es que es un estado personal que puede ser difícil de alcanzar para muchas personas actualmente, y especialmente para numerosas mujeres. No obstante, la aceptación, respeto, valor y comprensión propia pueden lograrse.

De hecho, hay historias fascinantes de superación y empoderamiento de mujeres que han logrado alcanzar una auto aceptación saludable, y una de estas historias es la de Amanda Chic, reflejada en su nuevo libro “La pequeña historia para amarte”, una obra autobiográfica que narra cómo pudo sobreponerse a situaciones adversas y descubrir su amor propio.

El amor propio es más que un sentimiento personal, de hecho, es un proceso que involucra aspectos tales como el respeto, la aceptación, valor, pensamientos y consideraciones positivas que alguien desarrolla hacia sí mismo, y que además, puede ser apreciado por los demás. Lograr esto depende fundamentalmente de la voluntad de la persona hacia el hecho de quererse, y no de los demás. Es por esta razón que puede ser difícil para muchos alcanzar el amor propio, especialmente para aquellos que han experimentado escenarios de abuso o atravesado situaciones personales muy difíciles a lo largo de su vida.

Además de esto, el concepto de amor propio está muy relacionado con la autoestima, ya que sin este, difícilmente se podrá desarrollar una autovaloración adecuada. Para ayudar en todos estos aspectos a las mujeres de hoy, la influencer internacional Amanda Chic ha escrito un libro autobiográfico llamado “La pequeña historia para amarte” para empoderar a cualquiera de las mujeres que lo lea.

La autora del libro es una gran referente en el mundo de la moda Amanda Chic es una influencer española de talla internacional que acaba de lanzar su nuevo libro llamado “La pequeña historia para amarte”, basado completamente en su historia de superación personal después de haber atravesado por situaciones difíciles tales como un abuso sexual, una relación de maltrato psicológico e incluso un trastorno alimenticio que llegó a provocarle una enfermedad que puso en peligro su vida. Allí habla abiertamente de estas situaciones y enseña un efectivo método para el empoderamiento femenino, así como unas herramientas clave que le sirvieron para superarse y desarrollar el amor incondicional hacia sí misma.

El camino que ha recorrido Amanda Chic hasta llegar a ser una gran referente en el mundo del estilo no ha sido sencillo. Lo que empezó siendo un simple blog en 2011 para hablar sobre su pasión por la moda, la fotografía, los viajes y el estilo de vida, se configura 10 años después como uno de los blogs de referencia. La profesional acude de manera habitual a grandes citas del sector de la moda, colabora con diferentes marcas de moda, belleza y lifestyle y es embajadora de reconocidas empresas del sector como Carolee New York, Veneno en la Piel y Tina Lobondi en España.

