OLLER DEL MAS abre LES CABANES, un nuevo concepto de alojamiento único en el mundo Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 14:06 h (CET) Un nuevo concepto slow life que combina el vino, la gastronomia, el deporte, la naturaleza y la sostenibilidad en un entorno único Les Cabanes de Oller del Mas ya son una realidad. El pasado mes de junio, la bodega milenaria ha inaugurado Les Cabanes, un concepto de turismo de lujo sostenible rodeado de viña y naturaleza. Veintidós cabañas, todas de madera e integradas estratégicamente en el bosque de encinas y robles de Oller del Mas donde la naturaleza y la sostenibilidad se combinan en unos espacios diseñados con harmonía y sensibilidad.

El valor del proyecto reside en la gran oferta de experiencias que se ofrecen a los clientes, no sólo relacionadas con el vino sino con el bienestar, la gastronomia, el deporte, la ciudad de Manresa y alrededores. A través de un equipo de atención al cliente, se personaliza cada estancia de una forma única, adaptando cada propuesta a les necesidades del cliente diseñando una estancia única y exclusiva.

A partir de unos programas específicos, el cliente puede escoger diferentes estancias y experiencias. La más innovadora es la Wine Luxury Week, una semana dedicada a la desconexión, una inmersión al mundo del vino y la alta gastronomia, tratamientos de bienestar a partir de vinos y aceites esenciales de la finca y el descanso. La experiencia se complementa con una comida acompañados del propietario y el enólogo de la bodega. Una experiencia única y exclusiva para los amantes del vino.

El centro de bienestar Ànima pone a la disposición de los clientes más de 40 tratamientos y terapias, medicina china y las mejores marcas de belleza. Próximamente, se ampliará el centro con nuevos profesionales y se implementará la innovadora técnica de la epigenética para mejorar la calidad de vida y la salud de las personas.

Comodidad, calidez y conexión con el entorno

El interiorismo, a cargo de Borrós Interiorisme, ha conseguido crear una conexión mimética del entorno natural con el interior de cada cabaña. Grandes ventanales comunican visualmente con el exterior y los materiales orgánicos y las líneas naturales conforman espacios en absoluta sintonía con el entorno. Calidez, comodidad y lujo para favorecer al máximo el descanso en contacto con la naturaleza.

El descanso es la máxima prioridad en Les Cabanes y por esto se ha buscado el máximo confort en cada uno de los elementos que la conforman. El aislamiento acústico de las cabañas permite desconectar de cualquier ruido y garantizar la máxima tranquilidad.

Un colchón de 575 muelles por m2 de fibras naturales y seda y las sábanas de 500 hilos, son los elementos estrella que garantizan un sueño reparador a los huéspedes.

Arquitectura y sostenibilidad

La arquitectura, a cargo del arquitecto Lluis Roig se ha proyectado sobre unos rigurosos criterios de integración paisajística y de máximo respeto por el entorno natural donde se han construido y bajo unos criterios de sostenibilidad y de ecología buscando siempre los estándares del passivhaus y que por tanto pasa la cualificación energética A.

Han sido diseñadas buscando el máximo ahorro energético, potenciando el aislamiento térmico de todos los paramientos (suelos, fachadas y cubiertas). También en la disposición de las cabañas se han considerado otros aspectos como la orientación, la ventilación natural, la captación solar y la protección de la radiación directa gracias a la interacción del arbolado del bosque.

En la elección de los materiales utilizados en la construcción de Les Cabanes ha primado un criterio de proximidad apostando por materiales naturales (madera de pino procedente de bosques gestionados de forma sostenible, piedra de Sant Vicenç, cerámica cocida en la misma finca) y con la mínima huella de carbono.

Se ha sido especialmente cuidadoso también, en la generación de los sistemas activos más eficientes de energía natural. Así, se ha dispuesto de un campo de captadores geotérmicos dentro del mismo bosque y próximamente de placas fotovoltaicas.

La firme apuesta de Oller del Mas para la arquitectura sostenible no se ha limitado a los sistemas pasivos y activos descritos, sino que contempla también el ahorro en el consumo de agua mediante la reutilización de las aguas negras generadas gracias a la instalación de una depuradora biológica.

Todo esto, con el objetivo de llegar al 2022 a ser la primera bodega del mundo en tener la huella de carbono negativa. La voluntad de Oller del Mas es ser un centro donde permita a las personas conectar y descansar en un entorno único. Y para los amantes de la actividad ofrecer servicios siempre vinculados con la naturaleza, la salud, la gastronomia, el bienestar y el vino en un entorno lleno de historia.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: www.ollerdelmas.com

