DODIT, realiza más de 300 retransmisores de contenidos de esports para países de tres continentes

jueves, 29 de julio de 2021, 14:10 h (CET) El Distrito Digital de la Comunidad Valenciana se ha convertido en una de las sedes de emisión de competiciones de esports para el resto del mundo, con más de 1.200 horas de producción en streaming emitidas a lo largo de este primer periodo desde septiembre del 2020 Las instalaciones de DODIT Entertainment en Distrito Digital Comunitat Valenciana se han convertido en uno de los centros más relevantes de emisiones de streaming de competiciones de esports a nivel nacional e internacional. Desde el inicio de este año 2021 se han emitido más de 1.200 horas de streaming en español, inglés, italiano y árabe, con contenidos centrados en diferentes competiciones de videojuegos, tanto en el entorno educativo como amateur y profesionales. Estos contenidos estaban destinados no solo a los aficionados y jugadores de España, sino también a los de países de tres continentes, como Alemania, Italia Francia, Rusia, Turquía, Egipto, Italia, Ucrania, Portugal, Polonia, Bielorrusia, República Checa, Marruecos, Reino Unido, Holanda y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

A lo largo de estos primeros meses del año 2021, más de 1.500.000 espectadores han seguido las competiciones de IESports, Amazon University Esports, los diferentes Torneos de Temporada de Legends Of Runeterra, así como distintos torneos de VALORANT para la región de MENA (Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwai, Qatar) en árabe e inglés.

A todas estas retrasmisiones competitivas, se unió a finales del pasado mes de mayo la celebración, en las instalaciones de DODIT en Distrito Digital Comunitat Valenciana, de la RedBull Campus Clutch, primer evento presencial de VALORANT en España desde el inicio de la pandemia, en la que se mantuvieron todas las medidas de control sanitario y de seguridad.

Primeras emisiones para MENA

El pasado junio fue el mes elegido para el Torneo Especial por el lanzamiento de Hyper Roll (Teamfight Tactics), que incrementó el número de emisiones hasta las 40 en un solo mes.

Uno de los hitos más importantes para DODIT en este inicio de 2021 han sido las retransmisiones realizadas de la competición Strike Arabia Championship, el primer campeonato amateur del juego VALORANT de Riot Games, que se celebra en los países del Golfo y que da acceso por primera vez, a los jugadores de esta parte del mundo, al torneo que se celebrará en los próximos meses en Europa. Estas emisiones se han realizado no solo en inglés, sino que, como novedad, se ha contado con streamers árabes que han comentado los torneos para sus compatriotas en su idioma natal.

Audiencia y horas de emisión

En total, desde las instalaciones de DODIT en Distrito Digital de Alicante se han emitido para el mundo, en solo los seis meses primeros meses de este año 2021 más de 300 contenidos relacionados con los Esports, más de 900 horas que han contado con más de 1.500.000 espectadores, que han visualizado 13.000.000 minutos acumulados.

En palabras de Santos Montiel, consejero delegado de DODIT Entertainment: “desde DODIT creemos que estamos contribuyendo a mostrar y demostrar que esta empresa tiene grandes capacidades y un magnífico Equipo para abordar cualquier iniciativa y reto en este increíble ecosistema de los esports”.

