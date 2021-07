Soldaelectric: "La nueva máquina de soldadura SPEEDTEC 500SP de Lincoln Electric sale al mercado" Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 13:14 h (CET) Estos equipos permiten una trazabilidad y supervisión precisa de las actividades de soldadura, mediante un sistema propio de comunicación digital, capaz de conectar con Internet Diseñada con la última tecnología inverter de ahorro de energía, la SPEEDTEC 500SP está preparada para trabajar bajo las condiciones ambientales más adversas que existen para los trabajos de soldadura. Su diseño estudiado, mejora la experiencia a la hora de trabajar con ella, ya que permite cubrir cualquier tipo de requisito de configuración gracias al “concepto modular”.

“Ofrecen una soldadura de calidad superior hasta la actualmente conocida”, afirman desde SoldaElectric, empresa especializada en equipos de soldadura. “Su robusta fiabilidad, hace de estas máquinas, las mejores aliadas para cualquier trabajador o trabajadora que quiera realizar una soldadura profesional de primera calidad. La posibilidad de configurar la máquina de maneras completamente diferentes, nos presenta una versatilidad que las máquinas tradicionales no ofrecen”, aseguran.

Los nuevos equipos, son fuentes de corriente multiproceso de tercera generación. La SPEEDTEC 500SP, ofrece una excelente productividad, ya que aumenta la capacidad de velocidad con la que una persona puede trabajar con ella, además de tener un menor aporte térmico de lo que es común en este tipo de trabajos. “La mejora de la productividad es una de las grandes ventajas de estas máquinas. Realmente suponen el paso al siguiente nivel de la soldadura profesional”, afirman desde SoldaElectric.

La SPEEDTEC 500SP es capaz de conectar con internet para la digitalización de datos. El equipo puede ser conectado mediante USB o bien mediante Ethernet (RJ45), siendo conectado directamente a la red. “Las posibilidades de esta máquina son muy grandes, ya que cuenta con una gran cantidad de accesorios, preparados para cada tipo de trabajo. Su excelente productividad, y su robusta fiabilidad, hacen de este equipo de construcción metálica de alta calidad, una herramienta ideal”, indican desde SoldaElectric. “Es muy importante que los datos recogidos sean sencillos de entender por la persona que trabaja con ellos. Los equipos SPEEDTEC III cuentan con unas interfaces innovadoras e intuitivas, capaces de ser entendidas de manera muy sencilla, sin necesidad de formación, por cualquier persona que tenga conocimientos de soldadura”, aseguran.

“Cada vez más sectores realizan sinergias con las tecnologías digitales más avanzadas. En nuestro sector, el de la soldadura, existen muchos aspectos en los que la digitalización nos puede ayudar a mejorar mucho. Recoger todos los datos relacionados con un trabajo realizado, nos puede ayudar a entender el por qué algo no ha salido como se esperaba, o bien, como hemos conseguido el acabado perfecto, para así poder replicarlo en un futuro cuando las condiciones, los materiales y las necesidades se repitan. Estas máquinas de tercera generación, realmente son una evolución muy importante que marcará un antes y un después de los trabajos de soldadura”, concluyen desde SoldaElectric.

