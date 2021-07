El estilo Mediterráneo que combate el calor y estimula los sentidos en los espacios de trabajo Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 12:42 h (CET) Una manera de vivir que nace de la luz, del mar y de las personas y que Actiu materializa en sus diseños y traslada a los espacios que equipa a través de una serie de propuestas y de tips Las personas pasan gran parte de su día a día en su espacio de trabajo. No importa cuál sea el entorno en el que se enmarque. La oficina, el hogar, un coworking o un tercer espacio como pueden ser hoteles y cafeterías deben ser entornos pensados para el bienestar tanto físico como mental.



Desde hace más de 50 años, para Actiu ese bienestar está ligado al diseño, la ergonomía, el confort y el estilo de vida mediterráneo. Una manera de vivir que nace de la luz, del mar y de las personas y que inspira e invita a disfrutar del espacio, especialmente en la estación más cálida del año, donde el equipamiento del entorno ayuda a conectar a través de los cinco sentidos.



La cultura mediterránea ha sabido incorporar la naturaleza a los espacios cotidianos creando un estilo de vida centrado en el bienestar. Unos valores que Actiu materializa en sus diseños y traslada a los espacios que equipa a través de una serie de propuestas y de tips.



Luz y color para la vista

El azul del mar, en cualquiera de sus tonalidades es la base de cualquier estilo decorativo que quiera evocar el Mediterráneo. Sobre él, el amarillo del sol y los cítricos y los tonos tierra como el beige y el ocre, combinados con el blanco, conforman una la paleta de colores característica de las latitutes mediterráneas. Ya en el espacio de trabajo, mesas y aparadores en blanco ofrecen una base idónea que refleja la luz natural y ayuda a destacar y enmarcar los elementos de color, siendo el mobiliario funcional, de líneas ligeras y rectas perfecto para este estilo.



Biofilia para el olfato

A través de elementos que hacen referencia al mundo natural, y conexiones con la vegetación, agua y vida, la biofilia aporta experiencias únicas y valor diferencial a los nuevos espacios. Además de reducir el estrés, mejoran la función cognitiva y el estado de ánimo gracias a elementos decorativos que incluyen artesanía hecha de barro, mimbre o vidrio, así como motivos vegetales como hierbas secas y flores frescas, que aportan frescor y un sutil aroma natural al espacio que habitan.



Materiales confortables y acabados puros para el tacto

Materiales como la madera y el vidrio proporcionan luminosidad y generan sensaciones táctiles. Al igual que los tejidos vinculados a la naturaleza, ya sea por su carácter natural como el lino o porque buscan conservarla, como materiales 100% PET o tejidos fabricados con plástico reciclado. El bienestar corporal requiere además de una postura correcta. Las tensiones en las cervicales y en las lumbares están muy relacionadas con la posición que se adopta en el puesto de trabajo. Por eso el mobiliario profesional sienta las bases del confort en los espacios de trabajo.



Entornos envolventes y fonoabsorbentes para el oído

De una conversación estimulante pueden surgir grandes ideas, pero, en ocasiones, es necesario sumergirse en el silencio para hallar la solución a un problema o desafío. Así, cualquier entorno de trabajo requiere de soluciones que favorezcan la reflexión y el análisis. Butacas con un diseño envolvente y paneles acústicos fonoabsorbentes, logran recrear esa sensación de quietud en los espacios abiertos, con independencia de las personas que los habitan.



Zonas de relax, hidratación y alimentación saludable

Los espacios de trabajo “mediterráneos” invitan a incluir zonas de relax y descanso que añadan serenidad dentro del área de trabajo. Además, deben promover la hidratación y una alimentación saludable, especialmente en los meses de más calor. Todo ello contribuye a la concentración y a un mayor bienestar.



La tecnología: el sexto sentido

El estilo de vida evoluciona, las tecnologías crean nuevas posibilidades y los espacios avanzan al ritmo de los tiempos. Las nuevas tecnologías permiten transformar los espacios de trabajo según las necesidades y aplicar soluciones técnicas que informen en tiempo real sobre la temperatura, la humedad, niveles de sonido, la luz o la conveniencia de ventilar y refrescar el entorno. Gaia by Actiu es la última contribución de Actiu a la gestión de espacios eficientes y saludables gracias a una plataforma inteligente que aporta a las empresas el conocimiento necesario para mejorar sus entornos de trabajo. Una tecnología que ayuda a crear un modo de vida mediterráneo en el espacio de trabajo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fontelles Abogados aclaran dudas acerca de ser despedido en caso de negación a vacunarse Check Point Software Technologies anuncia sus resultados económicos del segundo trimestre de 2021 Soldaelectric: "La nueva máquina de soldadura SPEEDTEC 500SP de Lincoln Electric sale al mercado" Cione Grupo de Ópticas, por una visión responsable Emcesa apuesta por la sostenibilidad integral en su producción