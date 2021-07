El chocolate negro ecológico más musical y con más alma “FILIN LOVE”: Riholé Emprendedores de Hoy

Es sabido que la música y el chocolate siempre han coexistido en un mismo espacio lleno de emociones y buenas sensaciones: la música marcando ese momento con cada nota y el chocolate sucumbiendo a todos estos placeres culinarios haciendo de él uno de los alimentos más deseados. Su sabor único y las propiedades beneficiosas para el organismo lo han convertido en el protagonista de las despensas y cocinas de todo el mundo y en uno de los mejores aliados para el equilibrio de la salud.

La actriz y cantante española Virginia Buika, también conocida por su nombre artístico internacionalmente como Virginia Bright, acaba de iniciar el prelanzamiento al mercado de Riholé. Más que un chocolate negro ecológico de alta calidad, Riholé es el símbolo del respeto y el amor hacia uno mismo, los demás y su entorno. Es el resultado de la pasión por el trabajo bien hecho, un chocolate negro ecológico de una calidad muy superior cuya creación nace en tierra andaluza (Málaga) y se elabora en Barcelona.

El símbolo del autoempoderamiento La artista Virginia Buika es reconocida internacionalmente en la actualidad como Virginia Bright. Es conocida por su sonrisa contagiosa y energía positiva, con un espíritu emprendedor y su capacidad de inventarse y reinventarse, siempre avanzada a su tiempo. Ella es el ejemplo en primera persona del empoderamiento femenino y racial que marcan toda su trayectoria profesional y su vida, elevándose ante cualquier adversidad, transformando siempre todas sus experiencias negativas en algo bueno y productivo. El coraje que la caracteriza “sin rendirse nunca” le ha permitido alcanzar sus sueños y con ello diversos logros, haciendo siempre “de lo imposible algopPosible” como por ejemplo ser la primera española afrodescendiente en protagonizar una serie de a diario en televisión prime time en España (La Otra Familia) producida por VideoMedia o hasta en recibir el premio de la audiencia como mejor actriz en Hollywood en el Black Film Festival u obtener una nominación como mejor cantante pop femenina en Los Angeles Music Awards por su single I’m Back For More.

Después de haber tenido que abandonar España, su país de nacimiento, en un forzado exilio cultural, hoy celebra sus 25 años de libertad cultural. En un aterrizaje acelerado en España, marcado por esta pandemia mundial, Virginia Bright quiso desarrollar varios proyectos que promovieran la esencia que tanto la identifica: amor, vitalidad, felicidad y esperanza. Consciente de estos momentos llenos de tanta incertidumbre, decide crear su línea FILIN LOVE, liderada por su movimiento artístico musical y acompañada ahora de esta serie de productos de alta calidad llenos de mucho FILIN (sentimiento). De este modo, ha conseguido llevar amor a más personas, reconectando con los sabores de su hogar y su tierra.

De allí nació la idea de elaborar su chocolate desde su propia línea de aceite de oliva virgen extra Riholé, aceite que verá la luz en la próxima cosecha de noviembre de 2021. Se trata de un aceite de autor, de una calidad muy superior, un ecológico virgen extra con galardones y premios de reconocimiento mundial por su excelente proceso de elaboración con 0 químicos, que le distingue con su sello Bio Deméter.

El chocolate totalmente ecológico con más amor y sentimiento (FILIN) Visto el gran éxito e interés que ha despertado Riholé, Bright decidió adelantarse y elaborar su chocolate ecológico 100% a partir de su mismo aceite con toda la esencia de Riholé. El nombre de la marca hace referencia al nombre africano que se le dio a Virginia Bright al nacer, y con el que no se la pudo registrar en España en aquel entonces, dado que al ser un nombre de la tribu Bóbëé (Bubi), de Guinea Ecuatorial (exprovincia española), le dijeron a sus padres que no era un nombre representativo de la Biblia. La paradoja en el tiempo es que Riholé simplemente significa “amor”. Esta línea FILIN LOVE Riholé se caracteriza por su fuerte conexión musical, en el Movimiento FILIN, la música del sentimiento, que en estos días defiende Virginia Bright con su último trabajo “Mi ayer”, rescatando los valores fundamentales del amor, el respeto y la integridad y dando voz a compositores que ya trascendieron, y dejaron un legado universal como es el caso de Ñico Rojas, quien cobra vida de la mano de la colaboración especial de uno de los pianistas filinescos más talentosos e influyentes de su generación, el respetado pianista nominado al Grammy Latino Iván Melón Lewis y Virginia Bright.

Del arte musical al arte culinario: una elaboración con mucha alma El chocolate negro ecológico Riholé está elaborado a partir de tres ingredientes cacao, azúcar de caña y aceite de oliva virgen extra Riholé Démeter 100% naturales y orgánicos . La calidad de este alimento mantiene todas las propiedades y beneficios ancestrales del chocolate. Entre ellas se encuentra la disminución del estrés y de la depresión, el control del peso, la ingesta de antioxidantes, la reducción del síndrome premenstrual, las propiedades antiinflamatorias y el cuidado del corazón.

Tanto el chocolate negro ecológico como el aceite virgen extra Bio Démeter, así como todos los proyectos desarrollados por Virginia Bright, proyectan ese amor, dedicación, pasión y ese compromiso con el que trabaja la artista, desde ella misma como para con su entorno. Todos ellos van dirigidos a crear las oportunidades en beneficio de toda la sociedad.

Ahora, con el lanzamiento del chocolate Riholé, Virginia ha llegado a cientos de casas que ya han optado por una mejor calidad de vida, ganando en salud, deleitando su paladar con este dulce sano exquisito, un gran aliado para los más pequeños de la casa y todas las mujeres que miran por su salud y el bienestar de ellas mismas, el de sus familiares y el de su hogar.

