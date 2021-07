La inversión indexada sostenible ya representa el 40% de las carteras de inbestMe Comunicae

jueves, 29 de julio de 2021, 08:02 h (CET) Las carteras de Fondos Indexados con criterios sostenibles alcanzan la máxima puntuación del rating de sostenibilidad La Inversión Socialmente Responsable (ISR) o Inversión Sostenible es un modelo basado en la selección estratégica de empresas que siguen criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno o de sostenibilidad, que está creciendo rápidamente en todo el mundo y al que, después del incremento exponencial de la oferta, se puede acceder fácilmente a través de Fondos Indexados o ETFs altamente eficientes. Actualmente, el 40% del valor invertido en las carteras automatizadas y ultradiversificadas de inbestMe ya corresponde a esta modalidad, cuyo interés ha crecido entre sus clientes de forma muy acusada especialmente durante el último año.

Consciente de que el inversor español con valores quiere invertir con el mayor grado de sostenibilidad posible en sus carteras, un año después de su lanzamiento, la fintech amplía el grado de sostenibilidad de sus carteras de Fondos Indexados bajo criterios ISR hasta alcanzar la máxima puntuación en el rating de sostenibilidad: XAA++ (1). Para ello, el comité de inversión de inbestMe ha potenciado la exclusión de empresas de sectores controvertidos (armamento, tabaco, etc.), optimizado el filtro de empresas con mejores puntuaciones del rating ESG (Entorno, Social y Buena Gobernanza) e incrementado la inversión de impacto, como los bonos verdes. Estas tres estrategias permiten construir carteras de inversión altamente sostenibles, sin coste adicional para sus clientes (2).

Todo ello, sin renunciar a la rentabilidad y a la eficiencia intrínseca de las carteras inbestMe en términos de bajos costes, diversificación, control del riesgo financiero y divisa, manteniendo un alto grado de personalización con 11 perfiles de inversor. inbestMe ha demostrado desde el lanzamiento de sus primeras carteras temáticas ISR, pioneras en la modalidad de gestión indexada en España y Europa, que invertir con valores éticos y sostenibles no significa renunciar a rendimientos futuros. Al contrario, la rentabilidad de este tipo de carteras se ha demostrado igual o mayor durante los últimos años, con una TAE un 0,43% superior desde el 2015 hasta 30 de junio del 2021 (incluyendo el periodo de backtest). Los cambios implementados no incrementan el TER medio de los fondos utilizados en la composición de las carteras que se mantiene en el 0,17%.

Este año su rentabilidad acumulada promedio se sitúa algo más de un punto porcentual por encima de las carteras sin sesgo ISR, con un 7,4% al cierre del mes de junio. Si se compara este tipo de carteras con el resto de la oferta de inbestMe su rentabilidad también es mayor en todos los casos, a excepción de las carteras que utilizan como divisa el dólar o las de planes de pensiones, que suben hasta el 9%. El resto de parámetros también siguen siendo favorables, incluso la volatilidad (que se asocia al riesgo) es ligeramente menor.

Aunque el perfil de inversor con sesgo ISR sigue siendo masculino en un 78%, en línea con el perfil medio general de la fintech, se revela un porcentaje ligeramente superior de mujeres que invierten en ISR en comparación con las que invierten en otro tipo de carteras: 3 puntos porcentuales más. Por otro lado, la edad media de los clientes que optan por la ISR es de 40 años, 5 menos que la media del resto de modalidades de carteras.

“La inversión no debería ser ajena a la sostenibilidad de nuestra economía y nuestro planeta y, por eso, en inbestMe hemos dedicado recursos y tiempo para añadir a nuestro modelo de inversión inteligente un valor añadido que integre la sostenibilidad y que sea accesible para todo tipo de inversores. Desde 2018, hemos hecho un esfuerzo constante para que nuestras carteras ISR indexadas evolucionaran cada vez más hacia carteras indexadas sostenibles y lo estamos consiguiendo. Es nuestra forma de contribuir a una sociedad mejor, de acuerdo con nuestros valores personales y empresariales, porque estamos convencidos que en el futuro la inversión será sostenible o no será”,afirma el CEO de inbestMe, Jordi Mercader. En línea con esta filosofía, la compañía prevé lanzar al mercado en breve la versión ISR de sus carteras de Planes de Pensiones.

