Nace una nueva marca de gafas de sol que causa sensación: SunBahs

martes, 27 de julio de 2021, 20:06 h (CET)

Al elegir una lente, se debe seleccionar una de gran calidad que además ofrezca la máxima protección posible contra los rayos del sol. Las gafas de sol son más que un accesorio para estar a la moda, también son un complemento indispensable para que la salud visual no se deteriore.

Una de las marcas de gafas de sol que está causando mayor sensación entre influencers, cantantes y público en general en España es SunBahs, una marca joven y fresca que ha llegado al mercado para ofrecer gafas fabricadas con materiales de calidad y con los diseños que están a la vanguardia de la moda.

Marcar tendencia con las gafas de sol de SunBahs Las gafas de sol son un accesorio que no pueden faltar en la vida cotidiana, ya que permiten a las personas caminar por la calle a plena luz del día sin sentirse alumbrados por la fuerza de los rayos solares. Además, su gran variedad de modelos y estilos hace que se conviertan en un complemento perfecto para lucir a la moda.

Una de las empresas fabricantes de gafas de sol que combinan estos dos requisitos es SunBahs, una marca que se ha destacado en el sector por ofrecer en cada uno de sus modelos una lente mineral con cristales de alta calidad que brindan una completa protección contra los rayos del sol.

Cada una de las gafas de sol SunBahs están elaboradas con lentes CR39 polarizadas, reconocidas por ser los cristales de mayor protección y calidad. Además, las gafas son UV400, lo que significa que tienen incorporado un filtro especialmente diseñado para proteger contra los rayos UV, es decir, que la persona podrá salir a cualquier lugar durante el día y tener la confianza que ningún rayo de sol hará daño a su vista. Las gafas de sol SunBahs también cuentan con un filtro de luz categoría 3, lo que las hace más oscuras, dejando pasar entre un 8 y un 18% de luz solar sobre ellas.

Gafas de sol para todos los estilos Otra de las razones por las que SunBahs se está convirtiendo en la marca favorita de los españoles es porque sus materiales de fabricación son resistentes. Los clientes que han comprado las gafas de sol de esta marca destacan que los modelos son fuertes y robustos y que son capaces de aguantar roces cotidianos sin romperse o dañarse.

En la tienda online de SunBahs, los usuarios pueden encontrar variedad de gafas de sol, desde las más modernas a las más clásicas. Dentro del sitio web podrán visualizar las características de cada lente como material de fabricación, tamaño, garantía y precio y acceder a la compra directa de cualquiera de las gafas de su elección a través de métodos de pago como tarjeta de crédito y Stripe.

Comprar unas gafas de sol de alta calidad son la mejor garantía para tener un cuidado total de la visión, por lo que propuestas como la que ofrece SunBahs es una opción atractiva para tener unas gafas protectoras, duraderas y con diseños inigualables y en tendencia.

