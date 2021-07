Denikey: ¿Qué hacer si se pierden las llaves del coche? Emprendedores de Hoy

martes, 27 de julio de 2021, 18:49 h (CET)

Perder las llaves del coche es un hecho muy común entre las personas de hoy en día. Episodios como llaves que se salen del bolsillo del pantalón, que caen fuera de la cartera, que se dejan encima de un mostrador o que se quedan dentro del coche son muy frecuentes entre los conductores.

Aunque se sabe que es una situación común, es algo que cuando sucede genera desespero e incomodidad y muchas veces no se sabe cómo actuar. Cuando ocurre una pérdida de llaves, la alternativa más adecuada es contactar a los especialistas de Denikey en Denia, Ondara y Marina Alta como Marina Baixa.

Soluciones a la pérdida de llaves del coche Si se han extraviado las llaves del coche y se posee un duplicado, la mejor solución posible es encontrar el mismo y abrir de nuevo las puertas. Pero esto no siempre es factible, ya que dependerá de si el duplicado está en un sitio cercano o si realmente se conoce donde está guardado. En caso de saber dónde ubicar el duplicado, se puede pedir a un familiar o persona de confianza que lo traiga al sitio donde está el coche. También en caso de poseer seguro, es posible solicitarle que trasladen el coche hasta el sitio donde se encuentran ubicadas las llaves.

Pero en caso de que no se tenga un segundo juego de llaves, las opciones están más limitadas. En esta situación, la alternativa es acudir a empresas especializadas en duplicados y recuperación de llaves de coche, como los que ofrece Denikey llaves y mandos del automóvil.

Denikey: el mejor aliado para solucionar la pérdida de llaves del coche Denikey Electrónica del automóvil, es una empresa ubicada en Ondara, provincia de Alicante, y ofrecen servicios en toda la Marina Alta como Marina Baixa, son especialistas en realizar duplicados y en reparar llaves de coches con y sin mando. Hacen recuperación tras pérdida total de la llave, corte de llave por código, reparación de mandos y cambios de carcasa de todas las marcas y modelos. Cuentan con personal altamente calificado y con experiencia en el sector.

Si el mando o la llave de un coche no han sido manipulados anteriormente, es posible repararlos en un 90% de los casos. Lo más común es que el error de mando se produce porque el material de goma o caucho con el cual está fabricado el mismo, está deteriorado e impide que haya un contacto adecuado. También el deterioro de esta carcasa provoca el desperfecto de la placa electrónica.

Cualquier situación ocurrida con el mando o la llave del coche puede ser solucionada por Denikey Llaves y mandos del automóvil, como un mando mojado, una pérdida de llaves, de carcasa o botones rotos. Si se necesita recuperar o reparar las llaves del coche, los especialistas para atender y solucionar este problema se encuentran en Denikey electrónica del automóvil, quienes ofrecen a sus clientes un trato personalizado, rapidez en la ejecución, calidad en sus servicios y muchos años de experiencia, que lo convierten en la mejor opción.

