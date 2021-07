Maderoterapia como método reductor y anticelulítico Emprendedores de Hoy

Una mezcla de buena energía en sus manos, utensilios fabricados con maderas nobles y todo su conocimiento como osteópata y quiromasajista, hacen del trabajo de Jorge Lobato Ortiz uno de los mejores a la hora de aplicar la técnica de la maderoterapia, el método natural más efectivo para reducir tallas y eliminar la celulitis.

Desde Madrid, este especialista ofrece sus servicios en la empresa Maderoterapia Boutique, no solo como terapeuta, sino como formador de quienes deseen aprender una profesión que cada vez gana más popularidad en el sector de la estética. Con más de 15 años de experiencia, Jorge no se ha conformado con atender a su clientela, sino que ha desarrollado toda una trayectoria de aprendizaje e investigación, que le ha llevado a ser pionero en la publicación de su libro “Manual de maderoterapia”, basado en el Método Terapex, una creación propia que fusiona las palabras “terapia” y “experiencia” como los componentes básicos de su exitosa trayectoria.

Desde la página web de Maderoterapia Boutique, el especialista explica que su método se fundamenta en la regla de la 3R: “1.Remover, 2.Reducir y 3.Reafirmar”, pasos a través de los cuales la maderoterapia dará resultados garantizados, tanto a nivel corporal como facial.

Terapex: el canal de YouTube pionero en Maderoterapia Iniciar una carrera como maderoterapista con la formación que ofrece Jorge Lobato es una experiencia tan enriquecedora como amena, gracias a que este especialista no ha escatimado en compartir su sabiduría con quienes ingresen a su canal en YouTube “Terapex”. A través de la plataforma, los usuarios pueden acceder a información valiosa sobre los masajes, su origen, sus efectos y muchos aspectos más, presentados de manera sencilla y amena.

“Enseñamos a otras personas a cumplir el sueño de montar su propio negocio. Ser maderoterapeuta conlleva una formación especializada en masajes con utensilios de madera, conocer la técnica del drenaje linfático, y disponer de las mejores herramientas para llevarlo a cabo”, expresa Jorge desde su web, donde invita a visitar su tienda online Maderoretapia Boutique.

Adaptándose a las medidas de confinamiento y bioseguridad que deben ser acatadas, Jorge ofrece su Curso Online de Maderoterapia, con o sin los kits de implementos, tanto corporales como faciales, además del manual de su autoría.

El material necesario al mejor precio Clientes particulares o mayoristas pueden adquirir los kits o cada elemento por separado en el catálogo de Maderoterapia Boutique. Este incluye la copa sueca, el rodillo de cubos y el rodillo curvo, así como muchos más objetos necesarios para los masajes reductores y reafirmantes. El profesional cuenta con su fábrica de utensilios, de modo que todos ellos presentan precios sin competencia.

La personalidad empática y el conocimiento de Jorge promueve un método de aprendizaje sencillo y eficaz para abrirse paso en una técnica que se hace cada día más popular por sus beneficios tanto en el aspecto físico como en el funcionamiento del metabolismo. La maderoterapia va mucho más allá de ser una tendencia en el sector de la estética, sobre todo si se aprende de la mano de un especialista integral como Jorge Lobato Ortiz.

