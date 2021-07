Clínica Dental Alberto Rodríguez, un dentista de alta calidad en Gijón Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 17:58 h (CET) Actualmente, Alberto Rodríguez destaca como dentista en Gijón siendo su clínica dental una de las mejores clínicas especializadas en odontología En la Clínica Alberto Rodríguez se tiene la posibilidad de encontrar a uno de los mejores equipos de dentistas en Gijón. Es sabida la importancia de visitar regularmente un profesional de la salud bucodental, no solo por cuidados estéticos, sino también porque mantiene fuera de peligro los dientes o cualquier problema relacionado con ellos.

Por ese motivo, lo mejor es ponerse en manos de un dentista profesional, capaz de explicar cada detalle de los procedimientos que debe hacer, y que pueda ayudarnos a mantenga una bonita sonrisa en el rostro.

Cuando se va al dentista puede generar ansiedad ¿Por qué esta clínica marca la diferencia y genera confianza en sus pacientes?

El miedo y la ansiedad que se genera en algunos pacientes, al saber que es necesario ir al dentista, puede provocar que suspendan su cita.

Sin embargo, esta clínica dental cuenta con procedimientos modernos y muy cuidados que consiguen sumar un plus de confianza en sus pacientes.

En primer lugar, trabajan con la técnica de sedación consciente. De este modo, eliminan la posibilidad de sentir dolor durante el procedimiento, reducen la ansiedad y todo se hace mucho mas llevadero. Así, consiguen acabar con todos los nervios y miedos que pueda llegar a tener el paciente y hacen de su visita más segura y cómoda.

Por otro lado, todos sus procedimientos se realizar mediante el uso de microscopio dental. Esto hace que los tratamientos sean menos traumáticos y menos invasivos, consiguiendo hacer el procedimiento mucho mas preciso, y en caso de cirugías, el postoperatorio es mínimo.

Además, presentan cómodas condiciones de pago para que el paciente no aplace sus citas por no poder afrontar el presupuesto. Disponen de financiaciones hasta 24 meses sin intereses. Asimismo, ofrecen horarios flexibles y continuos con la misión de adaptarse a las necesidades de cada paciente.

El equilibrio perfecto entre estar saludable y tener una estética natural

Actualmente, los procedimientos odontológicos resultan menos invasivos en su mayoría. Igualmente, los dentistas tienen nuevos instrumentos y herramientas que permiten cambiar ciertos defectos de la sonrisa.

Por ejemplo, arreglar una caries ya no necesita del temible “parche negro” que se colocaba anteriormente. Por el contrario, la resina ha sido implementada no solo para arreglar las caries con un material del mismo tono del diente, también permite arreglar imperfecciones en los dientes y separaciones provocadas por diferentes factores, de una manera fácil y estética.

Una nueva sonrisa en poco tiempo

Por otra parte, si el paciente no se encuentra a gusto con su sonrisa, en esta clínica puedes encontrar algunos tratamientos encargados de mejorar la salud dental y mostrar una nueva y mejorada sonrisa. Por supuesto, los profesionales siempre te hablarán de los posibles riesgos y los beneficios de cada tratamiento.

En clínica Alberto Rodríguez, son especialistas en diseño digital de la sonrisa. Mediante un protocolo de fotografía y video realizado en su propio estudio, diseñan una nueva sonrisa para el paciente adaptada a su cara y a sus gustos, e incluso a su carácter. El diseño se le muestra al paciente para que opine sobre su nueva sonrisa. Tras esto se realizar una simulación real donde el paciente puede “probar su nueva sonrisa” sin todavía haber realizado ningún tratamiento.

Este diseño se puede combinar con tratamientos estéticos mínimamente invasivos, como son las carillas de cerámica. Dicho procedimiento es utilizado para cambiar la forma, color y posición de los dientes. Cabe resaltar que es un tratamiento muy poco invasivo y que consigue cambiar cualquier sonrisa en poco tiempo.

