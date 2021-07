Como afectan las vacaciones a empresas con problemas de liquidez, según Descuento Global Financiero Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 18:06 h (CET) Las deudas de las empresas se acumulan durante el verano provocando un problema de tesorería Llega agosto, el mes en el que habitualmente las empresas echan el cierre por vacaciones. Este periodo de desconexión laboral es una de las fechas más señaladas en el calendario de los trabajadores para cargar las pilas y volver con más energía al trabajo.

A pesar de la crisis económica provocada por el COVID-19, este “parón de verano” es necesario para muchas empresas, que lo necesitan para poder continuar con más energía su actividad económica en Septiembre.

La mayoría de empresas y autónomos toman estas vacaciones en Agosto cuando sus clientes están también de vacaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los sectores económicos se paran durante el verano, como son el turismo, hostelería o el sector de la alimentación.

Conservar la liquidez en verano es una prioridad

En tiempos de incertidumbre como el actual se considera una prioridad para las empresas poder conservar la liquidez.

El impacto del coronavirus ha provocado una falta de ingresos en muchas empresas y esto se ha traducido en problemas de liquidez. Aunque pueda parecer que esta situación ha afectado sólo a empresas con necesidad de financiación, la realidad es que el efecto del COVID-19 también ha perjudicado a empresas con una buena situación de solvencia.

En un entorno de incertidumbre como el actual, los impagos se disparan, por eso es importante que antes de tomar esas merecidas vacaciones de verano, las empresas conozcan su situación económica para poder hacer frente a todos los pagos venideros.

¿Qué soluciones se ofrecen ante los problemas de liquidez?

Para hacer frente a las necesidades de financiación, muchas empresas recurren a financiación no bancaria como la que ofrece Descuento Global Financiero que conocen lo importante que es para los autónomos y empresas obtener liquidez en Agosto para no perder oportunidades de negocio y continuar con su actividad económica con total tranquilidad. Por eso esta financiera sigue trabajando durante los meses de verano para que sus clientes puedan seguir creciendo con total tranquilidad sin problemas de liquidez.

Según el último informe del Banco de España, más del 30% de las empresas españolas, tienen serias dificultades para hacer frente a sus facturas con proveedores y tardan entre 91 y 180 días en cobrar sus facturas. Afortunadamente, existen alternativas de financiación frente al hermetismo de bancos, como lo es Descuento Global Financiero, que se convierte en la alternativa de financiación para que Pymes y Autónomos puedan cobrar sus facturas de forma anticipada, además de derivar la gestión de sus cobros.

Servicios como el factoring o el descuento de pagarés se establecen como la alternativa para resolver los problemas de solvencia de muchas empresas.

Empresas de sectores como la alimentación, construcción o retail son algunas de las empresas que contratan esos servicios para poder disponer de liquidez inmediata y anticipar así sus facturas pendientes de cobro.

DGF ofrece como valor añadido su rapidez, agilidad y servicio totalmente orientado a poder financiar facturas tanto del sector público como privado.

