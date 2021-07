Consejos sostenibles de Hi-Cone para reciclar en vacaciones Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 17:19 h (CET) La empresa pretende promover la conciencia social ayudando a los consumidores a comprender mejor los procesos de reciclaje y animarlos a reciclar con más frecuencia. "España es uno de los países con mejor infraestructura de reciclaje, por eso lo que hace falta es poner en marcha planes de educación en las escuelas y empresas para concienciar a la población de la importancia de reciclar" dice Shawn Welch, Presidente de Grupo Hi-Cone, proveedor líder en sistemas de multipackaging para la industria global de bebidas tanto de cerveza como de bebidas no alcohólicas, ha querido aprovechar la llegada del verano para informar a los consumidores acerca de la importancia de no abandonar el reciclaje durante las vacaciones. Así mismo ha recalcado la necesidad de comprender qué es la economía circular y los beneficios que tiene para el medio ambiente que se depositen correctamente los residuos plásticos en el contenedor amarillo. Para ello, ha hecho uso del informe anual sobre “El Estado del Reciclaje de Plásticos” (https://cutt.ly/KbuAmnN), que explica los hábitos y creencias en torno al reciclaje en España, EEUU, Reino Unido y México.

Según dicho estudio, solo el 39% de los españoles comprende el significado del término economía circular, siendo el grupo de edades entre los 18 a los 44 años los que demuestran un nivel más alto de comprensión del término (35%). Por el contrario, el grupo de personas de 55 años en adelante muestra el nivel más bajo de comprensión (24%): tan solo 1 de cada 4 personas sabe explicar con exactitud el concepto.

El 91% de los encuestados considera que el reciclaje de plástico es beneficioso para el medioambiente. Nuestro país puede estar orgulloso de su equipamiento urbano que facilita enormemente el proceso. Según Shawn Welch, ha comentado que: “España es uno de los países con mejor infraestructura de reciclaje, por eso, lo que hace falta es poner en marcha planes de educación en las escuelas y empresas para concienciar a la población de la importancia de reciclar. Por otro lado, quierenmejorar la infraestructura donde sea necesario y reutilizar el plástico, para que no termine en los vertederos”.

En este sentido, Hi-Cone participó en la última edición de 1m2 contra la basuraleza 2021 de LIBERA, proyecto creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, uniéndose así a miles de voluntarios con el objetivo de luchar contra la basura abandonada en los espacios naturales.

Así mismo, la compañía ha participado recientemente en la serie “Better Lives through Better Business", presentado por BBC StoryWorks y el Consumer Goods Forum (CGF). Esta serie presenta proyectos e iniciativas de todo el mundo, destacando el trabajo de organizaciones como Hi-Cone, que están contribuyendo realmente a las agendas de sostenibilidad e innovación de la industria. Esto incluye la forma en que las marcas de bienes de consumo y los minoristas están colaborando para hacer frente a desafíos globales como los residuos de plástico y alimentos, la deforestación, la salud de los consumidores y la precisión de los datos de los productos. Puedes ver el video completo en el siguiente link: www.hi-cone.com/sustainability/

Pero, además, la multinacional ha publicado una serie de recomendaciones sostenibles para el verano, período en que muchos españoles salen de casa y se aumenta el consumo en el exterior, con objeto de contribuir a la concienciación social, ayudando a los consumidores a comprender mejor los procesos de reciclaje y animarlos a reciclar con más frecuencia.

Consejos de Hi-Cone 'Sabías que…'

1. Si no se sabe, preguntar. ¿Qué es economía circular? Solo el 39% de los españoles comprende el significado de Economía circular. Existe una verdadera necesidad de educación al respecto según el informe de Hi-Cone. La Economía circular es una economía en la cual el ciclo de vida de un producto es considerado en su totalidad, y en el cual todos los materiales, incluidos los plásticos de envases, se extraen y se reutilizan para formar la base de nuevos productos.

2. Si se recicla en casa hacerlo también de vacaciones. Según un estudio internacional liderado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) publicado a finales de 2020, el 80% de la basura que se encuentra en las playas del mediterráneo es causado por el turismo. Si esto no ocurre en casa se debe ser consciente que durante las vacaciones se debe seguir reciclando.

3. España tiene una buena infraestructura de reciclaje, ¿Por qué no se utiliza en la segunda residencia? España es uno de los países con la infraestructura de reciclaje más sólida. En nuestro país hay alrededor de 388.174 contenedores amarillos, o lo que es lo mismo, cada 100 metros existe un contenedor donde cada ciudadano puede depositar sus envases de plástico, latas y briks, según datos de Ecoembes.

4. Qué envase es más sostenible. La pregunta del millón: Analizando el impacto del ciclo de vida completo de los anillas RingCycles™, Hi-Cone obtuvo los resultados de la consultora independiente y especializada Franklin Associates, con sede en Kansas (EE.UU). De acuerdo con la consultora, el contenido utilizado para la fabricación de las RingCycles™ es resina reciclada posconsumo (PCR), si se compara con el uso de la resina virgen, los resultados son los siguientes: se consume un 90% menos de energía no renovable, 83% menos de agua, 75% menos de gases de efecto invernadero y producen un 43% menos de desechos sólidos que con el plástico virgen.

5. Las tres r de la economía circular: Reducir, Reutilizar y Reciclar pueden mejorar el planeta. “Reducir la cantidad de plástico virgen, reutilizar tanto material como sea posible tanto en el proceso de producción como en los hogares, y mejorar las prácticas de reciclaje de los consumidores, es la clave según Shawn Welch, Presidente de Grupo.

6. El COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del plástico en la vida. La pandemia es otro de los factores que ha afectado al reciclaje y la percepción del plástico. Durante la encuesta se preguntó a los participantes acerca de si reciclaban más a causa del covid, y el 38% de los encuestados indicó que debido a la pandemia es más probable que reciclen sus residuos de plásticos. Además, más de un tercio (36%) de los encuestados cree que debido a Covid-19 aceptan más los envases de plástico por razones de salud.

7. Aprovechar el tiempo. Aprender a reciclar. Durante el periodo de las vacaciones no se deben abandonar los hábitos de reciclaje y el aumento de tiempo libre puede ser un buen momento para adoptar nuevas prácticas y mostrar, aunque sea poco a poco, un compromiso más auténtico con el medio ambiente aprendiendo a reciclar correctamente. Shawn Welch apuntó que “Es necesario dejar de ver un plástico como un residuo y empezar a verlo como un recurso valioso que puede ser reutilizado”. En caso de que los consumidores tengan duda de cómo reciclar un material, pueden consultar con AIRe, el asistente inteligente de reciclaje que resuelve consultas en tiempo real: https://www.ecoembes.com/proyectos-destacados/chatbot-aire/

El informe sobre el estado del reciclado de plásticos está disponible www.hi-cone.com/sustainability. Con su publicación anual, Hi-Cone pretende ofrecer una fuente de información coherente y actualizada para apoyar los esfuerzos de sostenibilidad de la industria del embalaje.

