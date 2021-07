Ayudas para acelerar las Pymes y no quedarse sin ellas, según Sofiacalle.es Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 17:20 h (CET) A principios del año, el Gobierno español presentó el nuevo plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bajo el programa Next Generation EU. Es un programa que permitirá a España utilizar más de 140.000 millones de euros en diferentes transacciones para propulsar a las Pymes, Micro Pymes y autónomos Sofía Calle es uno de los agentes digitalizadores que ayudará a propulsar el emprendimiento de los seleccionados en el programa. Se especializa en preparar un plan de trabajo para que puedan optar por estas ayudas. En su página web ofrece más información al respecto: https://sofiacalle.es/acelera-pyme

Cómo se podrá conseguir la ayuda

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital se suma a esta nueva tendencia de apoyo a las Pymes durante todo el proceso de digitalización de la empresa. Ellos se encargarán de gran parte de los gastos asociados con este proceso y de las múltiples herramientas que se emplean para que tengan éxito.

Sofía Calle, quien es parte del programa, es la persona ideal para ayudar a las Pymes, micro Pymes y autónomos a crear una propuesta de digitalización atractiva. Lo mejor de todo es que asesorará a todos los que decidan crear su propuesta con ella, sin cobrar un solo euro.

Cómo trabaja un agente digitalizador

Sofía Calle como agente digitalizador se encarga de presentar a los dueños de negocios diferentes estrategias de trabajo para que se posicionen rápido y tengan sus primeras ventas online. Las estrategias que utiliza son las siguientes:

Crea un diseño web

Cuenta con un equipo de expertos a su lado que gestiona todo el proceso de creación de una tienda online o de una web corporativa. Si las personas que están digitalizando su empresa quieren mantener su esencia o tienen una idea clara del proyecto, Sofía Calle ayudará a materializarla.

Aplica técnicas Seo

Es bien sabido que para que tenga éxito una página web, se deben aplicar diferentes estrategias SEO. Si bien es cierto que para muchos usuarios no es algo difícil de entender, queda claro que se requiere de mucha pericia y conocimiento.

Sofía Calle es una consultora SEO especializada en tiendas online y SEO local, que podrá ayudar a todos los que decidan cambiarse al mundo digital. Para que puedan vender sus productos, deben aparecer en los primeros resultados de búsqueda y eso en es lo que Sofía se desmarca de los demás: posicionamiento web en tiempo récord.

Ofrece mentoría

Para que las PYMEs y micropymes tengan éxito, es necesario que se trabaje de forma constante y durante algún tiempo. La agente digitalizadora Sofía Calle, estará dando apoyo durante 3 a 9 meses si es necesario. Los emprendedores que acudan a ella, pueden tener la confianza de que no estarán solos durante todo el proceso de posicionar una marca web.

Como plus, ofrece sus diferentes conocimientos en capacitación SEO, diseños de tiendas online y sus muchas masterclass, según las necesidades que presenten, además, tiene convenios con diferentes empresas en sectores cómo son: redes sociales, branding, estrategia de marca, etc. Por tanto, Sofía Calle, le ayudará a establecer toda la estrategia digital sin el engorro de estar buscando profesionales de todas las áreas. No existe una mejor opción.

Para los emprendedores llegó el momento de actuar y aprovechar de la mano de Sofía Calle todas las ayudas que la unión europea y su programa NEXT Generation EU ofrecen.

