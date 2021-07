Can Aubarca Ibiza, arquitectura única y exclusiva en el oasis de la isla Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 15:42 h (CET) Esta urbanización ofrece 22 viviendas independientes en las que priman la calidad, los mejores materiales, la seguridad y todos los servicios. Oasis Balear promueve este proyecto ubicado en una zona boscosa, a escasos metros de Jesús y con todas y cada una de sus villas orientadas al Sur Si algo se ha aprendido en el último año es la importancia de vivir felices y de forma plena, disfrutando de forma consciente del entorno, escogiendo muy bien a las personas de las que rodearse y por supuesto, dando al hogar la verdadera importancia que tiene. Por eso Can Aubarca Ibiza puede calificarse como la representación perfecta de la casa de ensueño en el oasis de la isla. Una promoción de lujo compuesta por 22 viviendas independientes, en las que prima una arquitectura de primer nivel, con los mejores materiales, en un complejo residencial que contará con seguridad inteligente las 24 horas del día y con un verdadero control de acceso, destinado a velar por la privacidad y por la tranquilidad de sus propietarios, así como con todo tipo de servicios a domicilio.

Cada vivienda independiente está concebida como un particular oasis cuajado de luz y en plena naturaleza, donde las terrazas situadas en el primer piso permiten acceder al salón comedor de forma directa gracias a sus grandes cristaleras correderas. En la planta de abajo conviven un espacio de relax donde tomar el sol, darse un baño en cada piscina privada y la posibilidad de acceder fácilmente a las habitaciones privadas de cada villa.

Los materiales con los que cobran vida estas 22 villas son piedra natural, azulejos de porcelana o superficies acristaladas para la obtención de la calificación energética A, en una promoción con orientación sur en todos los casos. El paisajismo ha sido diseñado por Touza Arquitectos y Ferrer Llaneras para crear una serie de viviendas rodeadas de campos verdes, salpicados de pinos y sabinas mediterráneos.

La elegancia y la estética predominan en este proyecto en el que las cocinas son espaciosas, funcionales y sofisticada y, como el resto de cada vivienda, pueden adaptarse a los gustos de cada propietario. Cada espacio está concebido como un remanso de paz independiente y con personalidad para vivir y disfrutar de cada momento del día. Así dormitorios, baños, salones o gimnasios confluyen a modo de estancias funcionales y experienciales para alcanzar el máximo bienestar.

Las 22 villas de Can Aubarca, tienen una superficie construida de entre 454 y 662 metros cuadrados y están ubicadas a medio camino del Paseo Marítimo de Ibiza y de la maravillosa playa de Cala Llonga, así como a tan solo 10 minutos del aeropuerto. En un lugar privilegiado y con unas vistas impresionantes, cada una de estas viviendas está diseñada con una arquitectura única y exclusiva, respetando siempre su entorno natural. Los árboles y plantas de la zona quedan integrados en las propias villas a modo de jardines particulares.

La calidad de la construcción y su amplia gama de servicios, unidos a un nivel de atención personalizado, colocan a Can Aubarca en una nueva experiencia de vida enmarcada en otra dimensión, donde las actividades cotidianas serán más cómodas y especiales. Adéntrese en un mundo donde la privacidad y la discreción son las garantías de cada vivienda, un idílico lugar donde abrir cada mañana las ventanas para respirar el aire limpio de la montaña ibicenca y recordar que existen muchas razones para seguir soñando.

Oasis Balear

Oasis Balear pertenece al grupo EGHolding, un holding de empresas orientadas a los sectores energético e inmobiliario.

Can Aubarca es un primer proyecto que supone una nueva oportunidad de inversión, basada en la dilatada y contrastada experiencia de sus socios en el mercado inmobiliario. Oasis Balear se dedica a la promoción inmobiliaria de lujo en las Islas Baleares, concretamente en Ibiza.

La calidad, la integración con el entorno y los diseños innovadores, con nuevas tecnologías y materiales que ofrecen confort de forma sostenible, son los valores que les identifican y diferencian de los demás.

