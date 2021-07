Finteca cierra una ronda de inversión de 750.000 euros liderada por Archipélago Next y Sociosinversores.com Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 14:54 h (CET) Finteca, la plataforma hipotecaria nacida en Nuclio Venture Builder, fundada por Carlos Blanco, y que pasó por la aceleradora Lanzadera de Juan Roig, ha gestionado más de 13.000 solicitudes de hipotecas con un valor de 1,7 millones de euros en el primer semestre de 2021. La compañía se está integrando con varias entidades bancarias, conectando su sistema para que estas últimas reciban los expedientes al instante. De momento ya está conectada con 4 bancos a tiempo real tecnológicamente hablando La plataforma hipotecaria Finteca ha cerrado una ronda de inversión valorada en 750.000 euros, gestionada por Ernest Sánchez y liderada por el fondo de inversión Archipélago Next, la plataforma de equity crowdfunding Sociosinversores.com y varios socios actuales. También cuenta con la participación de Lanzadera, la aceleradora de Juan Roig, entre otros inversores. Finteca, fundada desde Nuclio VB, la Venture Builder del emprendedor Carlos Blanco y Ernest Sánchez, cuenta con Marc Torres y Silvia Escámez como socios cofundadores. Cabe destacar que Escámez recientemente también ha sido nombrada como CEO de la compañía.



El objetivo de la ronda es seguir creciendo y consolidarse a nivel nacional. En este sentido, Finteca invertirá en tecnología y marketing y ampliará el equipo actual. Escámez, CEO y cofundadora de Finteca y Prohipotecas además de vicepresidenta de la Asociación de Fintech e Insurtech, explica que “Somos pioneros en el sector. En el primer semestre de 2021 nos hemos consolidado en el mercado. Actualmente más de 2.500 inmobiliarios trabajan con nosotros, estamos conectados con la mayoría de entidades financieras y trabajamos con los principales players del Real Estate. Sin embargo, queremos ir más allá; por ello, en breve lanzaremos una nueva plataforma que va a seguir revolucionando el mercado”.

Finteca, en pleno crecimiento

En 2019 Finteca gestionó 2.000 solicitudes de hipotecas. En 2020, en plena crisis de la COVID19, dicha cifra ascendió a 6.000, pasando a ser la PropTech española con un crecimiento más rápido. Tan solo en el primer semestre de 2021, la compañía ha gestionado más de 13.000 solicitudes con un valor de 1,7 millones de euros.



“Pese a la pandemia y el parón que vivió el sector, en el 2020 duplicamos el número de operaciones y facturación en comparación con 2019. Esto nos ha permitido posicionarnos mejor en el mercado. Si mantenemos el ritmo de crecimiento actual, podremos reinvertir más agresivamente en el negocio para solidificar y expandir nuestra posición líder en el B2B hipotecario”, asegura Escámez. Además, añade “En 2019 quisimos innovar lanzando la plataforma Prohipotecas para los agentes inmobiliarios. Actualmente estamos trabajando en nuevos proyectos que revelaremos en breves”.



Actualmente Finteca se está integrando con varias entidades bancarias, conectando su sistema para que estas últimas reciban los expedientes al instante y ser así los más rápidos en la aprobación de las hipotecas. “Entre las entidades con las que nos hemos conectado están: Sabadell, EVO Bank, Liberbank y UCI. La previsión es que en un corto plazo de tiempo también se digitalicen el resto de entidades con las que colaboramos: Bankia-CaixaBank, Deutschebank, Bankinter, Abanca, TARGOBANK, Kutxabank, CajaSur, MyInvestor, Unicaja…” finaliza Marc Torres, cofundador y CPO de Finteca.

Sobre Finteca y Prohipotecas

Finteca es una plataforma hipotecaria en línea con scoring bancario capaz de aprobar una hipoteca con cualquier entidad en tan solo 24 horas. Actualmente trabaja con 15 entidades bancarias y, hasta el momento, ha gestionado más de 22 millones de euros en hipotecas. Está reconocida por las entidades bancarias como el 1er Broker o Intermediario Hipotecario Digital del mercado Español, autorizada para realizar todas las gestiones previas a la firma con el cliente, ayudar con los trámites de documentación y negociar condiciones especiales.



Prohipotecas es la plataforma única para partners con la que ya están trabajando más de 2.500 agentes inmobiliarios, facilitando la gestión de hipotecas a sus clientes. Prohipotecas, es pionera en el sector B2B aportando tecnología en el proceso de la venta de inmuebles, ofreciendo grandes ventajas a los intermediarios inmobiliarios, ya que gracias a la plataforma pueden acelerar el proceso de venta de inmuebles asegurando la viabilidad de la hipoteca de sus clientes de forma muy temprana y con financiaciones hasta del 100%.



Finteca y Prohipotecas fueron incubadas en Nuclio VB, liderada por el inversor y emprendedor en serie y chairman de la compañía Carlos Blanco, con éxitos a sus espaldas como Akamon, Glovo o Kantox, entre otros muchos.

