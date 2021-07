Belca: "La mayoría de consumidores elige un producto por su envasado y por si el mismo es o no sostenible" Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 15:09 h (CET) La producción de envases hechos de materiales no biodegradables ha incrementado considerablemente en las últimas décadas. La necesidad de adoptar una actitud más responsable ha dejado huella en los consumidores, que cada vez más, dan importancia a la filosofía eco-fiendly Los envases sostenibles son esenciales para favorecer la protección del medioambiente, así como la salud de los propios consumidores, que cada vez más se preocupan por la ecología y el respeto al medio ambiente. Belca, fabricante de maquinaria de envasado, lleva desde el 1990 desarrollando soluciones para beneficiar el medioambiente. Según Belca el 61% de los consumidores espera de las marcas que practiquen la sostenibilidad, mientras que el 73% de los mismos prefieren pagar más, por un producto o servicio obtenido y empacado de forma sostenible. Belca lleva en el sector del envase y el embalaje desde hace más de 40 años.

“El envasado sostenible es algo que obviamente beneficia el medioambiente, pero además estas soluciones son muy ventajosas también para la reputación de las empresas, que conseguirán mejorar su imagen corporativa ofreciendo un producto envasado de forma eco-friendly. El packaging transmite un mensaje muy importante a los consumidores y es la primera impresión que estos tienen de la empresa y el producto. Por ese motivo nosotros ofrecemos un producto respetuoso con el medioambiente, con responsabilidad” explica Arkaitz de Belca.

Belca ha desarrollado y lanzado, dentro de su gama de productos, un envasado diferente, que facilita el reciclado, además de ser compostable y perfecto para el uso alimentario. Se trata de la gama BELGreen, que además de tener estas características ecológicas, también tiene unas excelentes propiedades mecánicas, ópticas y una alta resistencia. En muchas ocasiones los envases sostenibles pueden perder algo de calidad y resistencia, pero este monofilm de Belca, tiene un alto poder contra la humedad, las grasas y el gas que muchos otros envases no tienen. Esta tendencia de sostenibilidad está cada vez más extendida sobre todo en el sector de productos alimentarios frescos (carnes, pescados, verduras, legumbres, etc.).

Aunque el consumidor prefiera un producto envasado con envases ecológicos y sostenibles, también prefieren un producto con un envase que transmita calidad. Estas dos características se convierten, a la hora de realizar o no la compra, en algo decisivo y de alta importancia. “En Belca tenemos un gran compromiso con la sostenibilidad, por ese motivo, las empresas deberían contar con nuestros envases si lo que quieren es potenciar su marca, transmitiendo este mensaje tan importante, que es el respeto al medioambiente. Queremos ofrecer soluciones para ayudar a las empresas a marcar la diferencia ante sus competidores que quizás no están tan concienciados” explica Belca.

