Schaeffler mejora la eficiencia y precisión de las máquinas-herramienta

miércoles, 28 de julio de 2021, 15:22 h (CET) La creciente automatización fomenta la demanda de soluciones de sistemas integrados. Los usuarios optan cada vez con mayor frecuencia por máquinas-herramienta que consten de múltiples tecnologías de mecanizado. La digitalización mejora el tiempo de disponibilidad de la máquina y aumenta la eficiencia de los procesos de producción Schaeffler, proveedor global de los sectores de automoción e industrial, exhibirá sus innovaciones más recientes para el sector de fabricación de máquinas-herramienta en la EMO 21. Hay muchas novedades en este ámbito, como ha explicado Marcus Eisenhuth, responsable de Industrial Europe. "En la actualidad existen dos tendencias que afectan a usuarios y fabricantes de máquinas-herramienta y centros de mecanización de metales: el uso creciente de soluciones de automatización auxiliares para mejorar la eficiencia de las máquinas-herramienta y la integración cada vez mayor de múltiples procesos de producción en el interior de las mismas máquinas-herramienta. Schaeffler desarrolla y optimiza sin cesar su programa de productos y servicios para máquinas-herramienta, con el objetivo de ofrecer a sus clientes soluciones optimizadas que les permitan incorporarse a estas tendencias."

Crecimiento de las soluciones de automatización para máquinas-herramienta

Las soluciones de automatización pueden contribuir a reducir enormemente el tiempo necesario para configurar la máquina y los procesos auxiliares. Como ejemplo está la tendencia hacia unas máquinas-herramienta más grandes y el uso de sistemas de manipulación para vincular varias máquinas independientes. Los fabricantes también usan con más frecuencia los brazos robóticos articulados, que pueden montarse en ejes lineales para ejecutar tareas como la carga y descarga de depósitos y máquinas-herramienta. "Este mercado crece continuamente y fomenta la demanda de rodamientos, sistemas de guiado lineal y servicios y sistemas integrados. Schaeffler dispone de productos de vanguardia para satisfacer esta demanda", ha indicado Ralf Moseberg, responsable de Industrial Automation en Schaeffler.

La combinación de tornos y fresadoras constituye otra área en constante crecimiento. Para las mesas giratorias usadas en estos centros de mecanización altamente dinámicos, Schaeffler ofrece una de las gamas de rodamientos de mayor rendimiento existentes en el mercado, con variantes provistas de sistemas de medición angular integrados y accionamientos directos. Los rodamientos para mesas giratorias de Schaeffler se diferencian de la competencia en varios aspectos, en especial por una rigidez al vuelco muy superior (en hasta un 30 %) y unos valores de rozamiento muy reducidos. Esto permite a los fabricantes de máquinas aumentar la velocidad y rigidez de las mesas giratorias, al tiempo que reducen las influencias térmicas. Los usuarios finales de estas máquinas se benefician de un aumento de rendimiento en la mecanización, de unos tiempos de ciclo más rápidos y de una mejora en la precisión y los acabados de superficie.

Creciente integración de funciones en las máquinas-herramienta

Las máquinas-herramienta que ofrecen múltiples funciones o tecnologías de mecanizado constituyen una propuesta muy atractiva desde el punto de vista de los costes totales de propiedad (TCO), pero conllevan mayores exigencias por lo que respecta a los rodamientos necesarios para cabezales, accionamientos de avance y ejes lineales. "Requieren rodamientos resistentes a la contaminación por partículas duras y que dispongan de sistemas fiables de obturación de rozamiento reducido que puedan adaptarse a los distintos procesos de mecanizado requeridos", ha comentado Ralf Moseberg. "En la EMO 2021, Schaeffler presentará sus soluciones más recientes para estos requisitos, entre otras las relacionadas con nuestros sistemas con recirculación de rodillos RUE-F de última generación."

Los sistemas RUE-F se han diseñado para precisar una cantidad significativamente menor de lubricante, por lo que reducen los costes operativos, al tiempo que protegen el medio ambiente. Esto es particularmente importante en relación con las máquinas-herramienta que utilicen lubricantes refrigerantes. Además, la mejora en la cinemática de la geometría de retorno de tales sistemas permite que la máquina-herramienta produzca unos acabados de superficie muy superiores.

Digitalización para monitorizar la máquina y aumentar el tiempo de disponibilidad

Schaeffler ofrece una gama de productos significativamente menos complejos y más económicos que las soluciones de monitorización para la máquina-herramienta convencionales. Schaeffler SpindleSense, por ejemplo, es un sistema que mide el desplazamiento del cabezal principal y permite el funcionamiento seguro de los cabezales principales bajo carga máxima. Schaeffler DuraSense, una solución de monitorización para ejes de avance, permite lubricar con precisión conforme a los requisitos reales, además de analizar los estados de la máquina. De este modo se previenen las paradas no programadas y aumenta la disponibilidad de la planta.

Los usuarios pueden reequipar su maquinaria existente con el sistema DuraSense, solo hay que montar los sensores en los carros del sistema de guiado lineal. Se trata de una opción ideal de baja inversión para digitalizar las plantas y maquinaria existentes, y así beneficiarse del aumento en la productividad y el tiempo de disponibilidad.

Schaeffler también dispone de un programa muy completo de sistemas de reengrase y Condition Monitoring que ofrecen a los operadores de maquinaria y de plantas de producción enteras un medio fiable y rentable para monitorizar y reengrasar automáticamente accionamientos y máquinas estándar, así como máquinas-herramienta. Schaeffler también usa este tipo de soluciones en sus propios procesos de producción, por ejemplo para monitorizar cabezales de desbaste de carga elevada en las rectificadoras.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

