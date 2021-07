Lefebvre incorpora funcionalidades en NEO para fomentar el trabajo colaborativo en los despachos Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 15:22 h (CET) La versión más potente de NEO favorece la creación de sinergias y dinamiza el trabajo en los despachos profesionales, priorizando la descentralización y el conocimiento compartido en los nuevos sistemas de trabajo Lefebvre, empresa líder de España en información jurídica y práctica para el abogado, los asesores y la empresa, presentaba NEO en la crisis sanitaria por la COVID-19 y ofrecía una respuesta adaptada a las formas de trabajo no presencial. Con esta nueva plataforma Lefebvre respondía a las demandas de los servicios profesionales del sector, favoreciendo sinergias, dinamizando el trabajo de los despachos y fomentando el trabajo colaborativo.

La plataforma NEO, construida sobre la primera red semántica legal, se ha consolidado como la mejor herramienta tecnológica y de soporte documental de los despachos profesionales. La editorial jurídica acaba de lanzar una versión mejorada. En palabras de Déborah Cornejo, directora del departamento Editorial de Lefebvre, “con NEO y Sibila, hemos conseguido convertir nuestras bases de datos en las más innovadoras del mercado legal, incorporando funcionalidades que no existían en el sector y que permiten garantizar la experiencia de usuario a nuestros clientes”.

Sibila es el primer analista documental que ha cambiado el concepto de búsqueda de documentación jurídica. Con Sibila es posible hacer consultas en las bases de datos de forma muy rápida y eficaz que antes resultaban imposibles. Lee el documento, extrae los temas, valida la fundamentación jurídica y encuentra los resultados contextualizados más relevantes gracias a la aplicación de la inteligencia artificial (IA).

Los ámbitos en los que se han incorporado nuevas mejoras son:

1. Entorno integrado y colaborativo

La nueva versión de NEO dispone de una interfaz de acceso mejorada desde la que acceder a los productos de una manera integrada. Con esta nueva funcionalidad, ahora es posible personalizar tanto el acceso personal al ecosistema digital de la editorial como a los contenidos compartidos de los equipos, dinamizando así el trabajo colaborativo en los despachos.

2. Criterios de clasificación y beneficios

Con NEO se consigue ahora buscar conceptos jurídicos por disciplinas (Índice Sistemático) o por materias alfabéticamente ordenadas (Índice Analítico), obteniendo beneficios como:

Acceso a cualquier documento y búsquedas en una misma pantalla.

Mayor precisión, profundidad de análisis y desarrollo jerarquizado.

Carácter auto descriptivo de las voces, con significado suficiente por sí mismo. Los nuevos índices de voces de jurisprudencia permiten abarcar todo el ámbito del Derecho y localizar cualquier documento; hacer clasificaciones específicas o genéricas; y ampliar, modificar o desarrollar las materias de manera eficiente, entre otras ventajas.

3. La potencia de los metadatos

Mediante las páginas de búsqueda con metadatos, se realizan búsquedas de cada tipología documental para incluir datos concretos del documento consultado. Siempre se llegará al documento más relevante gracias a los nuevos listados como los que incluyen conceptos jurídicos o disposiciones legales. Con los metadatos, la plataforma NEO ofrece sugerencias de consultas que sirven como guía para construir nuevas búsquedas. De esa forma, aparecerán sugerencias relacionadas sobre legislación, mementos, formularios, libros, o artículos doctrinales, entre otros.

En suma, la precisión de los nuevos extractos, los conceptos clave, la pre visualización de los enlaces y la información de las referencias citadas permiten un ahorro importante de tiempo y mayor precisión y seguridad.

Las nuevas funcionalidades incorporadas por Lefebvre en NEO se pueden visualizar en el siguiente enlace: https://youtu.be/GK2I6_fQ7wo

