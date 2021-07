Altrient revela el secreto para conseguir un bronceado seductor y saludable, la Vitamina C y B Liposomales Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 14:35 h (CET) Este verano, seguro que a todo el mundo le apetece prolongar al máximo ese bonito tono de piel dorada y aterciopelada que resulta de lo más atractivo, pero, ¿es posible tener un bronceado fascinante y saludable al mismo tiempo? Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, da la respuesta con algunas claves para conseguirlo y revela cuál es el secreto, la Vitamina C y la Vitamina B Liposomales Hidratación. Tomar al menos 2 litros de agua al día es esencial para que la piel luzca tersa y jugosa, prolongando la vida media de las células cutáneas. El sol deshidrata a raudales, así que no sólo es necesario beber agua sino, utilizar una crema que proteja el órgano más grande que tienes y retenga su agua. Además, también serán grandes aliadas, las duchas de agua fría, ya que favorecen la circulación y consiguen hidratar la piel mucho más.

Protección. Las cremas de protección solar ayudan a que la piel este más saludable y que el bronceado sea más bonito y duradero. Con ellas se evita las manchas y favorece la uniformidad de la piel. Es importante fijarse en la protección dependiendo de cada tipo de piel, y tener en cuenta que hay que renovar la aplicación cada poco tiempo para evitar quemarse.

Post exposición. El after sun es un imprescindible en cualquier neceser de verano. Es el producto que calma la piel y la rehidrata después de la exposición solar. Y, si se quiere una piel dorada y aterciopelada por más tiempo, hay que que utilizarlo después de la ducha.

Exfoliación. Para evitar que el moreno se pele y acabar con un tono desigual, es básico exfoliar la piel una vez a la semana para potenciar su luminosidad. Quizá hay quien piense que exfoliándose, se puede perder el tono bronceado, pero esto es un falso mito, tan solo se retiran las células muertas de las capas más superficiales.

Té negro. El té negro se usa desde la antigüedad para teñir el cabello canoso y telas, entre otras cosas. Una solución ideal para mantener el bronceado, será aplicar una infusión fría de té negro, con ayuda de un algodón, sobre la piel, favorecerá a mantener ese tono más oscuro.

Cremas prolongadoras. Utiliza cremas que conserven la melanina de la piel, opta por las versiones reparadoras de la piel y que contengan antioxidantes.

Aloe Vera. Si se usa a diario durante los días de playa, y después, conseguirás mantener el bronceado durante más tiempo. Esta sustancia recupera el daño celular causado por el sol, evita que la piel se pele y hace que el moreno dure mucho más. También, puedes utilizar aceite de rosa mosqueta para evitar que la piel se reseque.

Alimentación. Una buena alimentación es necesaria para la salud, y también, para las exposiciones prologadas al sol. La vitamina C y la vitamina A intervienen en el proceso del bronceado, así que, para protegerse de los rayos ultravioletas y prevenir el daño de la piel tras una exposición prolongada, hay que incluirlo en la dieta desde ya. Existen algunas frutas y verduras que prolongan los efectos del sol como las zanahorias, los pimientos, sandía, tomates… en general, los alimentos rojos y naranjas que son ricos en betacaroteno.

Deporte. Aunque en verano, apetece menos hacer deporte de forma habitual, al mantenernos activos, se favorece la circulación y oxigenación de la sangre y esto ayuda a tener una piel más luminosa, jugosa e hidratada. Puedes aprovechar las actividades de verano como Kayak, surf, paseos por la playa…

Nutricosmética. Para un bronceado duradero y saludable, es esencial emplear nutricosméticos, sobre todo aquellos que contengan vitamina C y vitamina B, porque protegen las células del daño oxidativo y sus antioxidantes actúan en más profundidad que aquellos que se obtienen de un tratamiento tópico. Además, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro que puede causar la exposición al sol. Existe una gran variedad de suplementos en el mercado, aunque no todos poseen la misma eficacia; es importantísimo optar por aquellos que usen la encapsulación liposomal, ya que esto permite que los nutrientes pasen directamente al torrente sanguíneo y aseguran sus resultados, como la Vitamina C y B Liposomal de Altrient, la marca pionera en utilizar la tecnología liposomal, y la que utilizan a diario celebrities internacionales.

De venta en: abundanceandhealth.es

Altrient ha sido perfeccionado y patentado por LivOn Labs desde 2004.

Vitamina B Liposmal de Altrient: contribuye a un metabolismo energético normal, al normal funcionamiento del sistema nervioso y al mantenimiento de la visión y la piel. Ayuda a combatir el cansancio y la fatiga y a la protección de las células contra el estrés oxidativo.

PVP 65,99 euros

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 53,40 euros/caja

Acerca de Altrient (www.altrient.com)

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

