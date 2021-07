bofrost* supera los desafíos de la pandemia e incrementa sus ventas online en España un 390% Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 14:46 h (CET) La entrega sin contacto y el refuerzo de la venta directa propician un ejercicio 2020/21 de éxito bofrost* ha cerrado su ejercicio 2020/21 de forma satisfactoria pese a la complicada situación causada por la pandemia de coronavirus. Desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021 incluido, el volumen de ventas del líder del mercado europeo en ventas directas de helados y productos ultracongelados ha aumentado a nivel internacional un 27% hasta alcanzar los 1.540 millones de euros. El volumen de ventas en España ha sido de 84 millones de euros. Un factor a tener en cuenta para este desarrollo positivo ha sido la rápida implementación de un concepto de higiene y protección completo para los clientes/as y empleados/as en los 12 países donde opera bofrost*. Entre otras cosas, bofrost* introdujo desde el comienzo la entrega sin contacto para sus clientes/as, garantizando así la capacidad de entrega en las 248 filiales de Europa. Simultáneamente, el modelo de venta directa de bofrost* demostró una vez más su eficiencia y en tiempos de crisis logró convencer a un gran número de clientes/as nuevos/as, especialmente jóvenes.

En particular, gracias a la cercanía al cliente a través de distintos canales online y a la expansión del comercio electrónico de bofrost*, la empresa familiar ha conseguido seguir llegando un grupo afín a las plataformas digitales. Antes de la pandemia, bofrost* ya había marcado los puntos decisivos relacionados con una digitalización integral y un refuerzo del comercio electrónico. De este modo, se ha logrado aumentar el volumen de ventas de pedidos a través de las tiendas online de los países bofrost* en más de un 150% en el ejercicio anterior. Solamente en España el incremento ha sido de un 390%.

"Como empresa de venta directa de alimentos ultracongelados, ya habíamos ganado importancia para nuestra clientela durante la pandemia, especialmente durante el confinamiento. Tanto el número de clientes como las cantidades y frecuencias de pedidos han aumentado considerablemente desde la crisis del coronavirus. Mediante estrictas normas de higiene, el aprovisionamiento temprano de equipos de protección y el uso anticipado de pruebas PCR, rápidas y autopruebas, hemos podido abastecer de alimentos a nuestros clientes. La protección de nuestros clientes y personal siempre ha sido nuestra máxima prioridad", explica Andrea Merkens, directora del equipo de crisis del coronavirus y comunicación de bofrost*.

Por este motivo, hay que destacar en España, por un lado la reciente concesión de la certificación Applus+ de protocolos de higiene y control, garantizando un lugar de trabajo seguro, y por otro lado el certificado “Protocolo Seguro COVID-19 por Quirón Prevención otorgado tras superar el proceso de verificación de los protocolos operativos internos en materia de prevención y propagación de la pandemia.

Para gestionar la demanda creciente en las entregas directas de alimentos ultracongelados en los 12 países europeos con presencia bofrost*, en el periodo del informe la empresa ha contratado a más de 750 nuevos/as empleados/as y en estos momentos tiene en plantilla a 11.400 trabajadores/as fijos – 830 de ellos en España.

Desde hace más de 50 años, bofrost* es sinónimo de calidad de primera clase, un servicio excelente y, especialmente, asesoramiento personalizado. La empresa familiar fundada en 1966 con sede en Straelen, en Baja Renania, cuenta hoy con 248 filiales en 12 países europeos y es líder europeo del mercado en venta directa de helados y productos ultracongelados. 4,1 millones de clientes/as, de los cuales unos 224.000 en España, saben apreciar la cadena de frío sin interrupción y la frescura de primera, pero también la garantía de pureza y sabor. La sostenibilidad, la gestión responsable de los recursos naturales y el compromiso social son pilares importantes en la filosofía de la empresa.

Desde su fundación, bofrost* ayuda a niños en situación desfavorable. En los últimos años, la empresa ha colaborado, gracias al compromiso de sus clientes y personal, en distintos proyectos para niños necesitados. España, desde 2011 es “Constructores de futuro” de Aldeas Infantiles SOS, aportando en toda esta trayectoria un total de unos 300.000€ destinados a proyectos para mejorar la infancia de los niños más desfavorecidos de nuestro país.

Además, este año más que nunca, bofrost* ha querido estar presente una vez más en el hogar de los más desfavorecidos, ofreciéndoles productos de primera necesidad. Haciendo un mayor esfuerzo por la situación que se está viviendo se ha propuesto un objetivo de donar más de 10 toneladas de productos, a comedores sociales y bancos de alimentos, contribuyendo del mismo modo a paliar el desperdicio de alimentos en España y a llevar un haz de luz a aquellos hogares que más lo necesitan.

Encontrará más información sobre bofrost*, sus productos y servicios en www.bofrost.es.

Su contacto:

bofrost* Dienstleistungs GmbH & Co. KG

Andrea Merkens

Tel.: +49 2834 707-727

Correo electrónico: andrea.merkens@bofrost.de

bofrost* SAU

Salud Donoso

+34 957 190 800

Correo electrónico: Salud.Donoso@bofrost.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas OK Mobility supera en el primer semestre los niveles de facturación y de rentabilidad prepandemia Can Aubarca Ibiza, arquitectura única y exclusiva en el oasis de la isla 5 tendencias que están marcando la búsqueda de vivienda en verano y que seguirán vigentes en 2021 Toy Planet entrega su Pin de Oro 2021 a Muñecas Arias Lefebvre incorpora funcionalidades en NEO para fomentar el trabajo colaborativo en los despachos