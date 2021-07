Loro Parque Fundación desarrolla una herramienta que haría más sostenible el avistamiento de cetáceos Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 13:54 h (CET) El Dr. Javier Almunia, director de la Fundación, lidera un estudio junto a otros investigadores canarios que ha sido publicado en la revista científica ‘Frontiers in marine science’ y que permitirá calcular con precisión la intensidad de las actividades de avistamiento Loro Parque Fundación participa en un estudio, publicado recientemente en la revista científica Frontiers in marine science, en el que se ha desarrollado un método que combina sistemas de identificación automática de la navegación y "big data" para evaluar, de forma casi instantánea, la actividad de los barcos dedicados al avistamiento de cetáceos y así poder medir de forma precisa la intensidad de actividades de avistamiento que soportan las poblaciones de cetáceos.

El estudio, denominado "Usando los sistemas de identificación automática (AIS) para estimar el esfuerzo en la observación de ballenas", ha sido publicado por Javier Almunia, director de Loro Parque Fundación; Patricia Delponti, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad de La Laguna, y Fernando Rosa, del Laboratorio de Bioacústica Física y Multisensores Distribuidos del Departamento de Ingeniería Industrial del mismo centro docente. Esta investigación es parte del proyecto INTERREG MARCET II (MAC2/4.6c/392) que está dirigido a la transferencia científica y tecnológica para la mejorar el uso sostenible de los recursos marinos en la Macaronesia.

Almunia, que es doctor en Ciencias del Mar, expone que la idea de la investigación surgió ante una cuestión "muy candente en la gestión de actividades de avistamiento de cetáceos": la de determinar la capacidad máxima de carga de la actividad sin que se afecte a la población de los animales, un asunto esencial en todo el mundo y, en concreto, para la colonia de calderones tropicales, delfines y ballenas del sur de Tenerife.

Los investigadores se percataron de que muchos barcos dedicados a esta actividad ya tienen instalado el dispositivo AIS, que indica el rumbo, la posición y la velocidad por radio o satélite, y esa información se archiva posteriormente por parte de empresas de gestión de datos.

A su vez, se utilizó el sistema europeo de batimetría (topografía submarina) para determinar la profundidad a la que los barcos realizan su actividad, pues en zonas como los puertos de Los Cristianos y Puerto Colón, a entre 5 y 7 kilómetros de la costa ya hay fondos submarinos de 800-1.000 metros de profundidad, los preferidos por los calderones, básicamente porque tienen mayor facilidad para encontrar alimento.

Por el contrario, en otras zonas del planeta es preciso navegar casi dos horas antes de llegar a aguas habitadas por cetáceos y el hecho de que en Tenerife los animales estén tan cerca de la costa implica que las embarcaciones pueden hacer dos o tres excursiones diarias, lo que aumenta la presión sobre los animales.

Para el estudio se analizaron datos de barcos de avistamiento durante los últimos 5 años -casi diez embarcaciones- y se ha demostrado que es posible identificar los avistamientos de manera automática y, por lo tanto, se puede estimar casi en tiempo real la cantidad de tiempo en la que los animales están expuestos a esta actividad, que es el doble en verano que en invierno.

"Es una herramienta de medición del esfuerzo, es decir, de la intensidad de una actividad y que se puede utilizar para verificar la capacidad de carga de forma segura, de decidir dónde está el límite para la sostenibilidad", subraya Javier Almunia.

Puede, además, servir para futuros estudios del estrés y de comportamiento negativo que pueden sufrir los animales debido a esta actividad turística, pues, desde hace unos 20 años, hay estudios científicos que demuestran que el avistamiento no es absolutamente inocuo para ellos y cuando hay demasiados barcos, ruido y excursiones se detectan efectos adversos.

Este método puede ser una herramienta "extraordinaria" en el futuro para constatar que las embarcaciones cumplen las normas, no se extralimitan en el tiempo de avistamiento, respetan las zonas delimitadas para ello e incluso permitirá detectar situaciones de intrusismo en la actividad.

"Va a ser una herramienta muy eficaz para medir la intensidad del avistamiento y adoptar las medidas necesarias para que sea una actividad compatible con la sostenibilidad de la población de cetáceos del sur de Tenerife, muy poco habitual en el mundo y un patrimonio que hay que preservar para las generaciones futuras", puntualiza el director de Loro Parque Fundación.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas OK Mobility supera en el primer semestre los niveles de facturación y de rentabilidad prepandemia Can Aubarca Ibiza, arquitectura única y exclusiva en el oasis de la isla 5 tendencias que están marcando la búsqueda de vivienda en verano y que seguirán vigentes en 2021 Toy Planet entrega su Pin de Oro 2021 a Muñecas Arias Lefebvre incorpora funcionalidades en NEO para fomentar el trabajo colaborativo en los despachos