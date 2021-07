Bruselas, Lisboa y Milán: tres derrotas que dejaron al Atlético sin Copa de Europa, contadas desde la grada Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 13:34 h (CET) Jesús Cabanas da voz a la afición del Atlético de Madrid como colchonero en su reciente libro Qué manera de vivir Muchos colchoneros aún recuerdan la imagen en el estadio San Siro de Milán de los jugadores tendidos sobre el césped y Juanfran pidiendo perdón por su tiro al poste desde los once metros. Todos se abrazaban. Eran una piña. Eso es el Atlético de Madrid, en las victorias y las derrotas.

El conjunto madrileño lo ha ganado todo en España y en Europa menos la Liga de Campeones, el único torneo que se le resiste al Atlético, en sus 113 años de historia. Tres oportunidades, pero con idéntico desenlace: la derrota.

Tres escenarios épicos no solo por el resultado, sino por la forma en que se produjeron. Un minuto le sobró en Bruselas, en la prórroga, cuando el central alemán Hans Georg Schwazenberg igualó el 0-1 de Luis Aragonés en el minuto 113. Dos en Lisboa, cuando Sergio Ramos empató para el Real Madrid. Y tres minutos y unos penaltis en Milán. Sin ellos, el Atlético tendría ahora en su palmarés tres Copas de Europa.

Sin embargo, si de algo pueden presumir los seguidores del Atlético de Madrid es de tener un corazón a prueba de bomba. Aprender a vivir desde la más tierna infancia a golpe de sobresalto supone aceptar que la vida puede darte la mayor de las alegrías así como de los golpes.

Este ha sido el punto de partida de Qué manera de vivir, un libro en el que el autor y colchonero -Jesús Cabanas- relata las tres finales de Copa de Europa disputadas por el Atlético de Madrid: Bruselas (1974), Lisboa (2014) y Milán (2016). Euforia, emoción, ilusión, humanidad, aventura y sinceridad son los ingredientes de esta obra épica, emotiva, adictiva y sorprendentemente honesta. Carmen Posadas, ganadora del Premio Planeta y autora traducida en más de 25 idiomas, firma el prólogo de la obra.

La obra se divide en tres relatos diferentes en los que describe el viaje emocional y físico vivido por la afición en cada una de esas derrotas. Una obra llena de sucesos únicos, coincidencias asombrosas, aventuras dignas de la mejor película de Hollywood, insólitas reacciones y accidentales y burlonas casualidades que marcaron la vida de los hinchas que los acompañaron para siempre.

El resultado ha sido tres historias fascinantes que no solo hablan sobre el amor a un club, sino que también es una obra tierna, adrenalínica, emocional y multidimensional sobre la vida, las ilusiones, las metas del ser humano y los vaivenes de nuestra existencia. Todo ello ha merecido la valoración positiva de la revista especializada Publishers Weekly: "pocas veces se ha escrito mejor sobre el amor y la fidelidad a unos colores”.

Qué manera de vivir, publicado por Lantia Publishing para Editorial Samarcanda, ya está disponible en todas las librerías.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.