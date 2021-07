Digitalización, cooperación y talento joven para el futuro de la construcción y rehabilitación sostenibles Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 12:58 h (CET) La revolución digital y la necesidad de adaptarse a esta nueva era fue uno de los puntos más importantes que se debatieron en el II Encuentro de Prescripción S.XXI. La incertidumbre ante la falta de concreción de los fondos europeos todavía siembra dudas entre los profesionales del sector El pasado jueves 22 de julio tuvo lugar el “II Encuentro de Prescripción S.XXI” organizado por Onhaus, empresa de origen navarro especializada en materiales de construcción passivhaus y edificios de consumo casi nulo (ECCN). Se trata de la segunda edición de este encuentro, una iniciativa impulsada en 2019 por Antonio Domínguez, Country Manager de Griesser España, Arkaitz Aguirre, International Business Developer de Griesser AG y Koldo Monreal, consejero delegado de Onhaus.

Uno de los aspectos más importantes que se destacaron fue la necesidad de adaptarse y posicionarse correctamente en la ola de digitalización que están viviendo la mayoría de los sectores. Los principios de colaboración, implicación, responsabilidad colectiva y ética en el trabajo fueron los valores sobre los que, según los expertos que atendieron, debe fundamentarse el crecimiento de la industria.

Aunque la Unión Europea ha expresado la voluntad de priorizar la digitalización y la economía circular y verde para impulsar un verdadero cambio con los fondos Next Generation, todavía existen dudas ante la falta de concreción de los fondos y dónde van a ir destinados. Cabe recordar que estas subvenciones cubrirán, entre muchos otros, proyectos de rehabilitación de barrios y amplias zonas de vivienda.

Según explicó Antonio Domínguez durante el encuentro, director general de Griesser España, "el 80% de las viviendas se rehabilita en función de la mejora de su estética y no tanto por otros criterios de suma importancia como la eficiencia energética. Hay que formar e informar al cliente final para que se dé cuenta de que en una casa tienen una gran importancia aquellos materiales y servicios que no se ven pero que aportan confort, salud, garantías, ahorro energético y sostenibilidad".

El ciclo nació hace dos años con la intención de poner luz a una forma de prescribir diferente, pero por causas de fuerza mayor en 2020 no pudo tener continuidad. Este 2021 el encuentro tuvo lugar una vez más en el edificio Traininghaus, una academia de formación sobre edificación sostenible de Onhaus con el objetivo de analizar el sector de la construcción en España: sus problemas, ver cuál es la evolución de la nueva construcción y cómo afectan los avances al sistema de prescripción actual de los materiales en comparación a otros países de la Unión Europea.

La figura del prescriptor es un perfil muy demandado. Se trata de profesionales muy técnicos que otorgan grandes ventajas a las empresas que apuestan por ellos, unas ventajas que se ven reflejadas en el propio desarrollo de negocio, así como en ventas. Es un valor añadido tanto en el posicionamiento de la compañía como del producto ya que el acompañamiento durante todo el ciclo de vida del producto es lo que marca la diferencia y perdura en el tiempo.

Uno de los problemas más destacados fue la falta de mano de obra cualificada, tal como destacó el representante de PAEE Cándido Álvarez. Además, según José Jiménez, de Aluminios Eibar, existe una “falta de oferta formativa muy importante que podría poner en peligro el sector en los próximos años”, un hecho que debería revertirse lo antes posible.

Pasión y legado

Bera Uriz, de Nasuvinsa, destacó la necesidad de “transmitir la pasión a la gente joven, uno de los grandes retos del sector” y que “a pesar de la enorme crisis que ha sufrido la industria”. También se puso mucho énfasis en la obligatoriedad de transformarse y digitalizarse lo más rápido posible para adaptarse al nuevo contexto nacional e internacional.

El grupo de profesionales que integran este grupo de prescripción forman parte de empresas fabricantes líderes en su segmento con una dilatada experiencia en prescripción en arquitectura. Se trata de un grupo que ha ido creciendo desde su fundación y entre sus componentes hay empresas de cerramientos, aislamientos, protección solar, ventilación, monitorización, ingeniería o arquitectura pasiva, entre otros.

La presente edición, además, contó con el liderazgo de Sagrario Zabaleta, de Diario de Noticias. Los profesionales y expertos que debatieron en la mesa redonda fueron Antonio Domínguez (Griesser), Josep Castellá (Zehnder), Jordi Rubio (Reynaers), José Jiménez (Aluminios Eibar), Cándido Álvarez (PAEE), Álvaro Mariño (Indalsu), Óscar del Río (Knauf), Berta Uriz (Nasuvinsa), Juan Molina (Somfy), Koldo Monreal (Onhaus) y Germán Velázquez (Varquitectos).

Sobre Griesser

En el año 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta el día de hoy, esta empresa pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

Con su compromiso y entusiasmo, cerca de 1300 empleados velan a diario por que la excelente reputación de las dos marcas independientes Griesser y Weinor siga confirmándose una y otra vez. Griesser fabrica sus productos variados de protección solar en Suiza (Aadorf), Austria (Nenzing) y Francia (Niza y Wolschwiller). Griesser está activo con sociedades propias en cinco países y representado por socios en otros 20.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas OK Mobility supera en el primer semestre los niveles de facturación y de rentabilidad prepandemia Can Aubarca Ibiza, arquitectura única y exclusiva en el oasis de la isla 5 tendencias que están marcando la búsqueda de vivienda en verano y que seguirán vigentes en 2021 Toy Planet entrega su Pin de Oro 2021 a Muñecas Arias Lefebvre incorpora funcionalidades en NEO para fomentar el trabajo colaborativo en los despachos