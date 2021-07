¿En busca de un curso de iniciación al Reiki en Fuengirola? Yogasenzia ofrece una oportunidad única

Son muchas las personas que aún no saben qué es el Reiki y desde YogaSenzia, centro de Yoga en Fuengirola, quieren explicar un poco en qué consiste El Reiki es una terapia alternativa que une armoniosamente todas las partes de las que se compone el ser humano. Devuelve el equilibrio y se extrapola al cuerpo en forma de salud. Según Hawayo Takata, el Reiki es el mayor secreto en la ciencia de la energía.

Muy a menudo un dolor psicológico puede verse reflejado en dolor físico.

Quienes lo practican consideran que el Reiki está indicado para mejorar cualquier tipo de molestias y trastornos corporales, así como estados de perturbación emocional como la depresión o la falta de vitalidad. Esto se debe a su acción armonizadora sobre el sistema inmunológico y a su capacidad de estimular las fuerzas de regeneración orgánicas, según el centro de Yoga en Fuengirola, Yogasenzia.

¿Y cómo funciona?

El Reiki se basa en la imposición de manos sobre el cuerpo para transmitir energía.

El practicante usa sus manos como canal de energía y las pone sobre el paciente, generalmente, en los 7 chakras principales del cuerpo, o también llamados puntos energéticos.

Al restablecer mediante la técnica del reiki el flujo normal de energía, el cuerpo puede poner en marcha de manera eficaz su sistema de supervivencia y restablecer la salud y la vitalidad. Por esto, el reiki trabaja sobre los distintos campos con algunos de los siguientes beneficios:

Físico: Mejorar cualquier dolencia del cuerpo.

Emocional: Para trabajar sobre problemas emocionales, fustración, insatisfacción, miedo, ira, etc.

Mental: Estrés, Insomnio, bloqueo, etc.

Espiritual: Felicidad, paz, armonía, etc.

Por todo ello, desde Yogasenzia, quieren crear una nueva oportunidad para mejorar la vida, y pone en marcha un Curso de Reiki Tradicional en Fuengirola, con Titulación Oficial por el Instituto Internacional de Reiki.

Este curso de Iniciación al Reiki en Fuengirola, activará la capacidad de curación y enseñará a aplicarla. Enseñará las diferentes técnicas para desarrollar la sensibilidad a la energía y potenciar la pureza del canal.



En el Nivel I de Reiki se recibe la iniciación y la instrucción para abrir el canal energético del alumno y así disponer de la Energía Universal.

El curso tendrá lugar en las instalaciones de Yogasenzia, el próximo de 4 septiembre de 9:30 a 13:30 y tendrá un precio de 120€, y es apto para cualquier persona que quiera transformar su vida. Conocer el poder interior.