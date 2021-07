VASS y José Pablo de Pedro se asocian para liderar el mercado de consultoría SAP con T4S Advance Solutions Comunicae

miércoles, 28 de julio de 2021, 11:34 h (CET) Se estima que la compañía facture 30 millones de euros en España en 2023 Con el objetivo de liderar el mercado de la consultoría SAP en los próximos años, VASS y José Pablo de Pedro, fundador de Realtech en España y de Techedge en España y Latinoamérica, se han asociado para crear T4S Advance Solutions, cuyo plan de negocio estima que facture 30 millones de euros en España en 2023.

T4S estará especializada en los advance topics como cloud, IA, IoT, Industria 4.0, robótica, Blockchain o realidad aumentada sobre los procesos de negocio basados en plataforma SAP.

En los próximos años, se prevé una migración de los clientes de SAP hacia la nube y hacia nuevas versiones como S/4H con bases de datos en memoria que permitirán la interacción de estos sistemas con multitud de dispositivos y clientes proveedores interactuando en tiempo real con los procesos de negocio basados en SAP.

El foco de T4S es "Technology for SAP", haciendo hincapié en todos los proyectos que tengan una componente tecnológica compleja basados en SAP. Dentro de este modelo, está previsto la adquisición de compañías con foco en tecnologías SAP.

"Las empresas con software SAP necesitan un partner seguro y de confianza con el que abordar sus proyectos SAP con complejidad tecnológica y ese partner es T4S. Estos proyectos deberán ser ágiles, contando con expertos en cada tecnología implicada lo que permitirá asegurar tiempos, costes y calidad. El proyecto VASS@400, respaldado por OEP es una excelente plataforma para hacer crecer T4S en España y su expansión internacional", ha destacado José Pablo de Pedro.

Este nuevo acuerdo se enmarca en la estrategia VASS@400 que ha lanzado VASS este año y que tiene como objetivo convertirse en el líder en consultoría digital de base española llevando al grupo a un volumen de negocio de más de 400 millones en los próximos 5 años. Este plan está respaldado por el Private Equity OEP (One Equity Partners), que entró en VASS a finales de 2020 con el objetivo de apoyar este crecimiento y expansión internacional.

“Este acuerdo representa un hito en la estrategia de VASS y sienta los fundamentos de una nueva forma de hacer las cosas en el entorno de tecnología SAP”, ha señado Fco. Javier Latasa, CEO de VASS.

Fundador de Realtech en España y de Techedge España y Latinoamérica, José Pablo de Pedro también ha ocupado cargos de Managing Partner en ambas compañías hasta su fusión y salida a bolsa.

